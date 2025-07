Spende vom Mahnfeuer an den Bunten Kreis übergeben

Die Organisatoren des Mahnfeuers vom 15. März in Maria Vesperbild haben den Erlös ihrer Aktion an den „Bunten Kreis“ übermittelt. Am Rande der Protestaktion gegen den geplanten Windpark hatten sie Getränke und Würstchen gegen eine Spende abgegeben. Dabei kamen 920 Euro zusammen, die jetzt an die Augsburger Organisation gespendet wurde. „Wir haben unser Versprechen eingehalten, jetzt kommt es darauf an, ob die Politik sich für unsere Sorgen einsetzt“, so Margit Suchanek vom Organisationsteam. „Wir stellen immer wieder fest, dass die Bürger eine total andere Vorstellung von Windkraft haben – vor allem über das Ausmaß und die Größe der geplanten Anlagen.“ (AZ)

