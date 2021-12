Ziemetshausen/Tansania

vor 47 Min.

Ziemetshauser engagiert sich intensiv für ein Kinderheim in Tansania

Tobias Niederreiner setzt sich intensiv für ein Kinderheim in Tansania ein.

Plus Tobias Niederreiner ging nach dem Abitur nach Afrika. Daraus hat sich eine besondere Hilfeleistung entwickelt.

Von Gertrud Adlassnig

Aus einem freiwilligen Einsatz nach dem Abitur ist für Tobias Niederreiner aus Ziemetshausen ein Engagement fürs Leben geworden. Und so ist er auch in dieser Vorweihnachtszeit eifrig dabei, für sein Projekt zu werben. Es geht ihm um ein Kinderheim in Tansania. Dorthin war er 2018 gekommen, als er die Zeit zwischen Abitur und Studium sinnvoll nutzen, nach Afrika gehen und dort eine ehrenamtliche Arbeit leisten wollte.

