Die Firma EKK wechselt von Thannhausen nach Ziemetshausen

Plus Die Firma EKK zieht für knapp vier Millionen Euro von Thannhausen nach Ziemetshausen um. Sie beliefert unter anderem die Pharmaindustrie.

Kunststoffbehälter mit einem Fassungsvermögen bis zu 50.000 Liter, unter anderem zur Lagerung von aggressiven Chemikalien: Dies gehört zum Produktportfolio der Firma EKK. Ein wichtiger Abnehmer ist unter anderem die Pharmaindustrie. Jetzt möchte die Firma von Thannhausen ins benachbarte Ziemetshausen umziehen.