Totalschaden: Verkehrsunfall auf Parkplatz bei Maria Vesperbild

Zwei Autos stoßen auf dem Parkplatz bei Maria Vesperbild zusammen. Die Polizei spricht von einem wirtschaftlichen Totalschaden.

Am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr hat sich auf dem öffentlichen Parkplatz bei Maria Vesperbild ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 29-jähriger Autofahrer nach links auf den Parkplatz abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Beim Zusammenstoß trug eine Person leichte Verletzungen davon. An den Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)