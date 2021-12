Überholerin zwingt andere zur Vollbremsung bei Memmenhausen

Zwei Autofahrerinnen mussten voll abbremsen, als ihnen ein überholendes Auto bei Memmenhausen entgegenkam. Ein Auto landete im Straßengraben und eine Frau wurde leicht verletzt.

Am Mittwoch ereignete sich 17.35 Uhr auf der Staatsstraße 2027 ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von 1500 Euro. Das berichtet die Polizei. Eine 70-Jährige war zur Unfallzeit auf der St 2027 zwischen Memmenhausen und Roppeltshausen in Richtung Norden hinter einem Traktorgespann unterwegs. Sie setzte zum Überholvorgang an und konnte diesen trotz Gegenverkehrs gerade noch beenden.

70-Jährige überholt Traktor bei Memmenhausen, anderes Auto landet im Graben

Eine mit ihrem Pkw entgegenkommende 22-Jährige musste jedoch eine Vollbremsung einleiten. Eine ihr nachfolgende 31-Jährige musste ihren Wagen ebenfalls voll abbremsen. Ihr Fahrzeug kam dabei jedoch von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt. (AZ)