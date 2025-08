Übung unter realistischen Bedingungen

Vier Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Thannhausen haben vor kurzem an einem besonderen Training teilgenommen: Gemeinsam mit der Feuerwehr Ziemetshausen übten sie am mobilen Brandübungscontainer des Landesfeuerwehrverbands Bayern. Im Mittelpunkt der Übung standen drei zentrale Ausbildungsziele: die Gewöhnung an hohe Temperaturen im Brandeinsatz, das richtige Erkennen und Interpretieren von Brandrauch sowie ein praxisorientiertes Strahlrohrtraining. Der Brandübungscontainer ermöglicht dabei eine realitätsnahe Simulation – mit echtem Feuer und Hitzeentwicklung. Eine solche Umgebung ist für Atemschutzgeräteträger unverzichtbar, um im Einsatzfall routiniert und sicher handeln zu können. Mit genau diesem begann der Übungstag für die Thannhauser Kameraden: Kurz vor Trainingsbeginn waren sie aufgrund einer Rauchentwicklung in einer Wohnung zu einem Einsatz alarmiert worden. Glücklicherweise handelte es sich lediglich um angebrannte Speisen, so dass kein Atemschutzeinsatz erforderlich war. Atemschutzeinsätze gehören zu den gefährlichsten Aufgaben im Feuerwehrdienst. Umso wichtiger ist es, dass die Einsatzkräfte regelmäßig unter möglichst echten Bedingungen trainieren können. Der mobile Brandübungscontainer des Landesfeuerwehrverbands Bayern bietet hierfür eine ideale Möglichkeit.

