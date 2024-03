Unbekannter fährt gegen Verkehrsschilder in Ziemetshausen und haut ab

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall mit einem beteiligten Dacia vom Sonntagabend. Der Unfallverursacher fuhr gegen zwei Schilder und verschwand dann.

Von einer Verkehrsunfallflucht, die am Sonntag in Ziemetshausen geschah, berichtet die Polizei. Demnach fuhr gegen 17.45 Uhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen zwei Verkehrszeichen, welche sich auf einer Verkehrsinsel befanden. Anschließend hielt er hinter der Verkehrsinsel an, setzte dann aber nach kurzer Zeit seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern, so die Polizei.

Beim Tatfahrzeug handelt es sich laut einem Zeugen um einen dunklen Dacia. Näheres ist zum Fahrzeug bislang nicht bekannt. An den Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, welche Angaben zu diesem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282 905-0 zu melden. (AZ)