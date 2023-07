Unbekannter stiehlt drei Ster Buchenholz von einem Lagerplatz

Eine Frau erstattet bei der Krumbacher Polizei Anzeige, da ihr Buchenholz von der Lagerstelle in Lauterbach gestohlen wurde. Wer hat etwas beobachtet?

Eine Frau hat am Montag bei der Polizei Krumbach eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Zwischen Montag, 3. Juli und Montag, 17. Juli, wurden etwa drei Ster Buchenholz von dem Lagerplatz in der Bürgermeister-Fischer-Straße in Lauterbach entwendet. Der entstandene finanzielle Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)