Unfall beim Fräsen: Verletzter wird von Hubschrauber geholt

Am Montag gegen 17.50 Uhr ist ein schwerer Betriebsunfall in Ziemetshausen geschehen. Wie die Polizei berichtet, war ein 58-jähriger Mann in einem holzverarbeitenden Betrieb in der Reischenaustraße mit Arbeiten an einer Fräsmaschine beschäftigt. Dabei geriet er mit der rechten Hand an den Fräskopf der Maschine und zog sich schwere Verletzungen an den Fingern zu. Der Verletzte kam mit dem Rettungshubschrauber zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik. (AZ)