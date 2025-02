Kontrolle in Ziemetshausen: Jeder Vierte war zu schnell

Bei einer Verkehrskontrolle auf der B300 in Ziemetshausen hat die Polizei über 400 Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung dokumentiert. Bereits am Freitagabend in der Zeit von etwa 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr betrieb die Günzburger Verkehrspolizei die Geschwindigkeitskontrollstelle bei Ziemetshausen in Richtung Thannhausen. In dieser Zeit passierten laut Polizeibericht über 400 Fahrzeuge den auf 70 km/h begrenzten Bereich. Rund 100 davon mussten nach Angaben der Beamten beanstandet werden: Sie nahmen über 40 Verwarnungen und 50 Anzeigen auf. Spitzenreiter war ein Pkw-Fahrer, der mit 128 km/h geblitzt wurde. Auf ihn kommt ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich zu. (AZ)

