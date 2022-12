Ziemetshausen

vor 2 Min.

Volksnahe Melodien und nachdenklich stimmende Worte in Ziemetshausen

Plus Welche besonderen Höhepunkte es in der Ziemetshauser Pfarrkirche St. Peter und Paul gab. Zum Finale erklang der Andachtsjodler.

Von Peter Voh Artikel anhören Shape

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Ziemetshausen war zum ersten Adventssingen nach Corona nahezu bis auf den letzten Platz besetzt. Die Turmbläser um Andreas Altstetter hatten die Besucher traditionell bereits am Kircheneingang musikalisch in Empfang genommen. Und mit dem Bozener Wiegenjodler eröffneten sie im Altarraum die meditative Stunde. Moderatorin Gerlinde Flödl begrüßte die Besucher. Der gemischte Chor der Chorgemeinschaft folgte mit dem andächtig vorgetragenen "Jetzt fangen wir zum Singen an", die Frauenstimmen dabei herausragend und in stimmungsvoller Vorfreude. Eine Zeit, geprägt von Krieg und Krisen: Dies wurde beim Adventssingen immer wieder aufgegriffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen