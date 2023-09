Ziemetshausen

vor 16 Min.

Welche Attraktionen der Donautal-Radelspaß in Ziemetshausen bereithält

Plus Die Strecken führen diesmal durch die Landkreise Günzburg, Augsburg und Unterallgäu. Bereits am Samstag gibt es ein umfangreiches Showprogramm.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Mit dem Rad reizvolle Landschaften erleben, Sehenswürdigkeiten entdecken, an vielen Ständen kulinarische Köstlichkeiten oder Musik genießen – und das als "radelndes Gemeinschaftserlebnis": So könnte man die Erfolgsformel für den Donautal-Radelspaß umschreiben. Viele Radlerinnen und Radler blicken derzeit mit großer Vorfreude nach Ziemetshausen. Dort findet am Samstag/Sonntag, 16./17. September der Donautal-Radelspaß statt. In Ziemetshausen ist er nach 2011 und 2013 bereits zum dritten Mal zu Gast. Eine der Touren führt diesmal weit nach Süden, bis nach Markt Wald am südlichen Ende der Erholungslandschaft Stauden. Auch diesmal ist der Eintritt bei allen Aktionen frei, Radlerinnen können an jedem beliebigen Punkt der drei Strecken einsteigen oder auch Strecken miteinander kombinieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Donautal-Radelspaß beginnt bereits am Samstag, 16. September, mit einem umfassenden Programm bei der Umsonst-und-draußen-Party. Die drei Strecken sind bereits am Samstag ab 14 Uhr beschildert und zur Befahrung freigegeben, jedoch noch nicht für den motorisierten Verkehr gesperrt. Dies geschieht dann am Sonntag, 17. September, von 10 bis 18 Uhr. Die Ouvertüre der Umsonst-und-draußen-Party in Ziemetshausens Zentrum (Neue Mitte) am Samstag – das ist ab 15 Uhr der Auftritt der Radelspaß-Band Fizz. Um 16.30 Uhr geht es weiter mit der Ziemetshauser Dorfmusik, und "traditioneller Blasmusik mit bekannten Melodien".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen