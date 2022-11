Ziemetshausen

06:00 Uhr

Wellnessbereich mit Pool? Das ist auf Schloss Seyfriedsberg geplant

Wie ein Märchenschloss präsentiert sich Schloss Seyfriedsberg, wenn man von der blutbuchengesäumten Einfahrtsallee her kommt. Die Schlosseigner haben Pläne für ein Gesundheitszentrum im Marktgemeinderat Ziemetshausen vorgelegt.

Plus Die Schlossbesitzer stellen ein Projekt im Marktgemeinderat Ziemetshausen vor, um zu prüfen, ob die Pläne genehmigungsfähig sind. Der Bürgermeister ist erfreut.

Von Peter Voh Artikel anhören Shape

Schloss Seyfriedsberg bei Ziemetshausen soll in seiner Bausubstanz denkmalschutzgerecht erhalten werden. Der Schlosspark soll weiter der Öffentlichkeit zugänglich sein, auch wenn sich das Schloss in Privatbesitz befindet. Sinnvoll genutzt werden könnte das Gebäude im medizinischen sowie rehabilitierenden Bereich. So könnten das Schloss und die umgebende Region überregional bekannter werden und außerdem könnten dort verschiedenste Arbeitsplätze entstehen.

