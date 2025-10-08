Windkraft: Wallfahrtsdirektor wehrt sich gegen Volksfest-Vergleich

Mit Entsetzen reagiert der Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild, Michael Menzinger, auf den Artikel, der am Samstag in unserer Zeitung erschienen ist. Im Artikel „Wie bedeutend ist das Windrad?“ bezieht der Investor des geplanten Windparks auf Nachfrage unserer Redaktion Stellung zu den aktuellen Entwicklungen in dieser Debatte. Menzinger schreibt in einer Pressemitteilung: Die religiösen Wertvorstellungen von bis zu 500.000 Wallfahrern pro Jahr seien verletzt durch die Gleichstellung der Wallfahrt mit einem regelmäßigen Bierzeltbetrieb.

„Nach derzeitigem Stand erscheint die Realisierung von etwa 13 Windrädern wahrscheinlich, wenn man die Verlautbarungen der Genehmigungsbehörde am Landratsamt Günzburg zutreffend deutet“, so die Wallfahrtsdirektion. Nach Auffassung der Betreibergesellschaft, die ihren Sitz in Karlsruhe hat, sind es noch 15 Windkraftanlagen. „Bereits dieses Zusammenschrumpfen der ursprünglichen Planung zeigt, mit welcher Hybris und Rücksichtslosigkeit die Betreibergesellschaft ins Verfahren gegangen ist“, wirft Michael Menzinger vor.

Wer auf Wallfahrt sei, der wolle in kein „Sperrgebiet“ ziehen. Der Wallfahrer sehne sich bereits aus der Ferne nach dem Anblick des Kirchturms der Wallfahrtskirche, um das Ziel seiner Wallfahrt zu erreichen. Das Gillamoos-Volksfest sei mit einem dauerhaft bestehenden Wallfahrtsort, bei dem es um eine ständige Erfahrung der Nähe zu Gott gehe, nicht vergleichbar. „Der Vergleich unserer Wallfahrt mit einem Bierzeltbetrieb verletzt die religiösen Gefühle der Wallfahrer“, fasst Menzinger in seiner Pressemitteilung zusammen.

„Beleidigung“ für katholische Pilger?

Die weiteren Argumente in der Sache, sei es zu Lärmemissionen oder anderen Umwelteinflüssen, seien bereits ausgetauscht. Die Wallfahrtsdirektion hoffe auf eine Entscheidung der Genehmigungsbehörde, die die gegenseitigen Interessen angemessen berücksichtigt. Ziel bleibe ein 5-km-Radius ohne Windräder um Maria Vesperbild.

Auch der Vorsitzende des Landesdenkmalrats, Robert Brannekämper, äußert sich dazu: „Der Vergleich mit einem Bierzeltevent ist ein Schlag ins Gesicht und Beleidigung für Tausende katholischer Pilger. Wenn der Investor so argumentiert, hat er sich als ernst zu nehmender Gesprächspartner eigentlich schon disqualifiziert.“ Aus den dunklen Schatten des Dreißigjährigen Krieges erwuchs 1650 ein Zeichen des Dankes und der Hoffnung: eine schlichte Kapelle, gestiftet als stilles Gelöbnis für den ersehnten Frieden. Was mit einer einzelnen Tat des Glaubens begann, entfaltete sich im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einem strahlenden Pilgerzentrum von überregionaler Bedeutung. Bis heute zieht dieser Ort Gläubige und Suchende gleichermaßen an, getragen von einer tief verwurzelten Volksfrömmigkeit. (AZ, sohu)