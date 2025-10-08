Windkraft: Wallfahrtsdirektor wehrt sich gegen Volksfest-Vergleich

Mit Entsetzen reagiert der Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild, Michael Menzinger, auf den Artikel, der am Samstag in unserer Zeitung erschienen ist. Im Artikel „Wie bedeutend ist das Windrad?“ bezieht der Investor des geplanten Windparks auf Nachfrage unserer Redaktion Stellung zu den aktuellen Entwicklungen in dieser Debatte. Menzinger schreibt in einer Pressemitteilung: Die religiösen Wertvorstellungen von bis zu 500.000 Wallfahrern pro Jahr seien verletzt durch die Gleichstellung der Wallfahrt mit einem regelmäßigen Bierzeltbetrieb.
„Nach derzeitigem Stand erscheint die Realisierung von etwa 13 Windrädern wahrscheinlich, wenn man die Verlautbarungen der Genehmigungsbehörde am Landratsamt Günzburg zutreffend deutet“, so die Wallfahrtsdirektion. Nach Auffassung der Betreibergesellschaft, die ihren Sitz in Karlsruhe hat, sind es noch 15 Windkraftanlagen. „Bereits dieses Zusammenschrumpfen der ursprünglichen Planung zeigt, mit welcher Hybris und Rücksichtslosigkeit die Betreibergesellschaft ins Verfahren gegangen ist“, wirft Michael Menzinger vor.
Wer auf Wallfahrt sei, der wolle in kein „Sperrgebiet“ ziehen. Der Wallfahrer sehne sich bereits aus der Ferne nach dem Anblick des Kirchturms der Wallfahrtskirche, um das Ziel seiner Wallfahrt zu erreichen. Das Gillamoos-Volksfest sei mit einem dauerhaft bestehenden Wallfahrtsort, bei dem es um eine ständige Erfahrung der Nähe zu Gott gehe, nicht vergleichbar. „Der Vergleich unserer Wallfahrt mit einem Bierzeltbetrieb verletzt die religiösen Gefühle der Wallfahrer“, fasst Menzinger in seiner Pressemitteilung zusammen.
„Beleidigung“ für katholische Pilger?
Die weiteren Argumente in der Sache, sei es zu Lärmemissionen oder anderen Umwelteinflüssen, seien bereits ausgetauscht. Die Wallfahrtsdirektion hoffe auf eine Entscheidung der Genehmigungsbehörde, die die gegenseitigen Interessen angemessen berücksichtigt. Ziel bleibe ein 5-km-Radius ohne Windräder um Maria Vesperbild.
Auch der Vorsitzende des Landesdenkmalrats, Robert Brannekämper, äußert sich dazu: „Der Vergleich mit einem Bierzeltevent ist ein Schlag ins Gesicht und Beleidigung für Tausende katholischer Pilger. Wenn der Investor so argumentiert, hat er sich als ernst zu nehmender Gesprächspartner eigentlich schon disqualifiziert.“ Aus den dunklen Schatten des Dreißigjährigen Krieges erwuchs 1650 ein Zeichen des Dankes und der Hoffnung: eine schlichte Kapelle, gestiftet als stilles Gelöbnis für den ersehnten Frieden. Was mit einer einzelnen Tat des Glaubens begann, entfaltete sich im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einem strahlenden Pilgerzentrum von überregionaler Bedeutung. Bis heute zieht dieser Ort Gläubige und Suchende gleichermaßen an, getragen von einer tief verwurzelten Volksfrömmigkeit. (AZ, sohu)
Bis heute hat sich der Pfarrer Menzinger nicht dafür entschuldigt, dass er vor einigen Monaten Fackeln gesegnet hat, mit denen dann ein Scheiterhaufen zum Verbrennen eines Windrads entzündet wurden. Was gerade angesichts der früheren Hexenverbrennungen geschmacklos war. Pfarrer Menzinger sollte mal sagen, wie er meint, dass wir zukünftig uns mit Strom & Energie versorgen sollen. Zuvor könnte er in der Enzyklia "Laudato si'" (Pfingsten 2015) lesen: „Wir wissen, dass die Technologie, die auf der sehr umweltschädlichen Verbrennung von fossilem Kraftstoff – vor allem von Kohle, aber auch von Erdöl und, in geringerem Maße, Gas – beruht, fortschreitend und unverzüglich ersetzt werden muss.“ In Ziffer 26 fordert der Papst, dass zum Beispiel die „Quellen erneuerbarer Energien“ entwickelt werden. An anderer Stelle weist er auf die Risiken der Nuklearenergie sowie auf die Verseuchung durch den Atommüll hin. Raimund Kamm
Herr Kamm, ich gebe Ihnen recht. Aber läuft diese ganze Sache für erneuerbare Energien nicht stets nach dem „St.-Florians-Prinzip“? Jeder schreit danach, aber bitte nicht bei mir!
Frau Schuster, erfreulicherweise gibt es viele Vorhaben, die demokratisch laufen. Wo die Unternehmen die Bürgerinnen und Bürger vor Ort zuerst bei der Planung beteiligen und dann auch an dem Projekt, also am Eigentum und Ertrag. Schade, dass wir in Schwaben zu wenige gute Windkraftunternehmer haben und dass zu viele einfach dagegen sind. Raimund Kamm
Das ist wohl so und dabei möchte ja jeder eine gesicherte Stromversorgung.
