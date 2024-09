Zeugen gesucht: 15-jährige aus Ziemetshausen seit Donnerstagmorgen vermisst

Wie die Polizei am Freitagmittag meldet, wird derzeit eine 15-Jährige aus Ziemetshausen seit Donnerstagmorgen, 7 Uhr, vermisst. Die 15-Jährige verließ laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 6.30 Uhr die elterliche Wohnung, um mit dem Bus zu ihrer Schule nach Krumbach zu fahren. Zuletzt wurde sie gegen 7 Uhr in Thannhausen in der Ursberger Straße an der Bushaltestelle des Sonderpreisbaumarktes gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.

Polizei bittet um Mithilfe

Aufgrund der bisher bekannten Umstände ist es laut Polizei nicht auszuschließen, dass das Mädchen in Begleitung eines etwa 40-jährigen Mannes ist. Sie könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Raum Augsburg oder Stuttgart unterwegs sein.

15-Jährige aus Ziemetshausen vermisst: Suche läuft

Die Polizei beschreibt die Vermisste wie folgt: Etwa 163 Zentimeter groß, 60 Kilogramm schwer, normale Statur blonde, schulterlange, glatte Haare. Das Mädchen trägt vermutlich einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Reißverschluss und eine schwarze dünne Steppjacke, eine schwarze Hose sowie blaue Trekkingschuhe. Zudem führt sie möglicherweise einen graumelierten Rucksack der Marke „Puma“ mit.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Das Fernbleiben entspricht nicht den gewohnten Verhaltensweisen des Mädchens.

Ein Foto der 15-Jährigen ist unter diesem Link zu finden.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden an die Polizeiinspektion Krumbach, Tel. 08282 905-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. (AZ)