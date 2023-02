Ziemetshausen investiert stark in seine Kitas

Die Marktgemeinde ist schuldenfrei, doch in naher Zukunft wird eine Kreditaufnahme nötig sein. Was für die Wasser- und Abwassergebühren beschlossen wurde.

Der Bau einer neuen Kita für rund 2,4 Millionen Euro: Das ist die wohl bedeutendste Investition, die in der Marktgemeinde Ziemetshausen ansteht. Die finanzielle Grundlage dafür ist die laufende Haushaltsplanung. Diese wurde jetzt im Marktrat einstimmig auf den Weg gebracht. Für die neue Kämmerin Katja Schramm war es eine Premiere.

Bürgermeister Ralf Wetzel klagt über exorbitant gestiegene Stromkosten für die markteigenen Liegenschaften. Zumindest für die Kindertagesstätte Märcheninsel kann dem in Bälde durch eine Photovotaikanlage auf dem Anbau spürbar begegnet werden. Allerdings schlagen gerade dort durch den Umbau einer Kindergartengruppe in eine Krippengruppe sowie durch die Eröffnung des Waldkindergartens die Kosten infolge Personalaufstockung zu Buche. Die nicht nur zum teilweisen Ausgleich für die Inflationssteigerung für das Personal von der Gewerkschaft Verdi geforderten massiven Lohnerhöhungen werden die Kostensituation für die Kommune weiter verschärfen.

7,2 Millionen Euro für die laufenden Einnahmen und Ausgaben

Der Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 7,2 Millionen Euro aus und liegt damit um knapp 487.000 über dem Vorjahreswert. Dabei wurde der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen trotz der fragilen wirtschaftlichen Lage von etwa 1,25 Millionen Euro im Vorjahr vorsichtig auf gut 1,4 Millionen Euro erhöht. Das Rechnungsergebnis 2022 weist knapp 1,74 Millionen Euro aus. Während die Zuweisungen aus der Einkommenssteuer im Vergleich zum Vorjahr auf 1,83 Millionen Euro leicht angehoben werden, reduziert sich die Schlüsselzuweisung vom Freistaat zum wiederholten Mal auf jetzt 576.488 Euro. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B bleiben bei 390 Prozent ebenso wie der Gewerbesteuersatz bei 310 Prozent. Auf der Ausgabenseite wird die Kreisumlage (sie wird von den Städten und Gemeinden an den Landkreis entrichtet) voraussichtlich um ein Prozent angehoben, sie schlägt sich im Ziemetshauser Haushalt mit etwa 1,98 Millionen Euro nieder, an die Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen sind 709.000 Euro (ein Plus von 109.000 Euro) als allgemeine Verwaltungskosten-Umlage zu entrichten, die Gewerbesteuer-Umlage erfordert 250.000 Euro.

Der Vermögenshaushalt (er beinhaltet überwiegend Investitionen) schließt in Einnahmen und Ausgaben mit circa 5,64 Millionen Euro ab. Der größte Brocken fällt für Planung und Baubeginn der neuen Kindertagesstätte mit 2,4 Millionen Euro für dieses Jahr an. Zur Wohnungsbauförderung sind zum Erwerb von Grundstücken im Gebiet Ziemetshausen-West und in den Zusamgärten 1,65 Millionen Euro veranschlagt. Die Lüftungsanlagen in der Hyazinth-Wäckerle-Grundschule erfordern in diesem Jahr 180.000 Euro. Für eine neue Telefonanlage eben dort sowie für elektronische Ausrüstung fallen weitere 50.000 Euro an. Für die Investitionsumlage für die Generalsanierung der Mittelschule in Thannhausen sind in diesem und den weiteren Jahren jeweils 131.500 Euro aufzubringen. Die Umlage an den Schulverband Thannhausen für die 62 Schüler an der Mittelschule beläuft sich auf 175.600 Euro, also 2832,51 Euro im Jahr je Schüler.

Ohne Kreditaufnahme werden die Investitionen nicht möglich sein

Die Gebühren für Wasser und Abwasser bleiben seit 2019 unverändert. Die Marktgemeinde ist per 31. Dezember 2022 schuldenfrei, die anstehenden Investitionen werden in naher Zukunft aber eine Kreditaufnahme nicht vermeiden lassen. Die allgemeine Rücklage wird zum Ende des laufenden Jahres mit rund 2,7 Millionen Euro veranschlagt.

Vom Rat wurde die Haushaltssatzung einstimmig genehmigt. Zweiter Bürgermeister Edwin Räder begründete nochmals die oben erwähnten Kostensteigerungen überwiegend im Personalbereich, dankte den Gewerbetreibenden für ihr erfolgreiches Wirken zugunsten der Marktgemeinde und auch Bürgermeister Ralf Wetzel sowie der neuen Kämmerin Katja Schramm, die erstmals den Haushaltsplan erstellen musste und vorstellen durfte.

Die Zukunftssicherung der bestehenden Hausarztpraxis ist für die Marktgemeinde in zentrales Thema. Foto: Peter Bauer

Die Hospitalstiftung (ursprünglich seit dem Jahr 1612 existierend) besitzt heute Kapitalrücklagen und eine Beteiligung an der Ziemetshauser Arztpraxis GbR mit 17,86 Prozent. Die beträgt knapp 103.860 Euro und schüttete im Jahr 2022 keinen Gewinn aus. Die Spitalstiftung weist für 2022 im Rechnungsergebnis einen Überschuss von 4915 Euro aus, welcher der allgemeinen Rücklage zugeführt wird. Die Ausgaben beschränken sich auf die Gebühren für die Kontoführung, mit einer Gewinnausschüttung aus der Arztpraxis GbR ist auch im Haushaltsjahr 2023 nicht zu rechnen. In der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 sind hier jeweils 3000 Euro angesetzt. Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 50 Euro, der Vermögenshaushalt mit jeweils 4900 Euro ab. Der Marktgemeinderat beschloss die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Finanzplanung einstimmig.