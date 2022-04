Ziemetshausen ist für hohe Zukunftsinvestitionen gerüstet

In Ziemetshausen ist das wohl "beste Haushaltsergebnis" in der Geschichte der Marktgemeinde erzielt worden. Was an Investitionen ansteht zum Beispiel für Wohnbauförderung.

Der Haushalt für das Jahr 2022 nahm in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung in Ziemetshausen breiten Raum ein. Vorweg jedoch konnte Bürgermeister Ralf Wetzel das Rechnungsergebnis aus 2021 bekannt geben. So beträgt der tatsächliche Ist-Überschuss rund 2,2 Millionen Euro, die allgemeine Rücklage stieg damit auf rund 4,6 Millionen Euro. Die Verschuldung zum Ende 2021 lag formell bei rund 146.000 Euro, wird aber durch eine Sondertilgung im jetzt laufenden Jahr eliminiert werden, hieß es im Marktgemeinderat.

Somit betrug die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2021 ganze 46,47 Euro. Die größten Ausgaben im Jahr 2021 waren geplant für den Erwerb von Bauland und Grund für das Gewerbegebiet Ost mit knapp 850.000 Euro, die Erschließung des Gewerbegebiets selber mit etwa einer Million Euro sowie den Anbau am bestehenden und neuen Kindergarten sowie für EDV- und Netzwerkerneuerung mit insgesamt rund 700.000 Euro.

Haushalt in Ziemetshausen: Mehr Gewerbesteuer eingenommen als eingeplant

Bei den Einnahmen stehen der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit gut 1,71 Millionen Euro und trotz Pandemie die Einnahmen für Gewerbesteuer mit mehr als 1,76 Millionen Euro an der Spitze. Edwin Räder (CSU), 2. Bürgermeister und Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses war bei der Sitzung nicht zugegen, ließ aber eine Erklärung verlesen und nannte das Haushaltsergebnis das wohl beste Ergebnis in der Geschichte der Marktgemeinde. Da es sich hier um den ersten Gesamthaushalt des neuen Marktgemeinderates handelt, sei dies trotz erheblicher Investitionen im Haushaltsjahr 2021 mehr als beachtenswert, man könne stolz auf dieses Ergebnis sein. Dazu beigetragen haben auch die Gewerbetreibenden am Ort, die trotz Corona und deren Folgen weit mehr Gewerbesteuer in die Marktkasse eingebracht haben als ursprünglich eingeplant. Für die in den nächsten Jahren anstehenden Aufgaben sei man so bestens aufgestellt, auch wenn gemäß Finanzplan bis 2025 eine Kreditaufnahme anstehen sollte. Rudolf Liebhaber von der Unabhängigen Wählergemeinschaft schloss sich Räders Worten an und bezeichnet die außerordentlich gute Finanzlage auch als Ergebnis der gewissenhaften Arbeit in einem langjährig gut geführten Haus unter Altbürgermeister Anton Birle und jetzt seinem Nachfolger Ralf Wetzel.

Mit dieser hervorragenden Ausgangsbasis konnten die Planungen für den Haushalt 2022 vorgelegt werden. Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 6,72 Millionen Euro weist der Verwaltungshaushalt 2022 aus, rund 586.000 Euro mehr als im Vorjahr. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden trotz Corona mit 1,25 Millionen Euro zuversichtlich angesetzt. Bei der Einkommenssteuer rechnet man, leicht erhöht zum Jahr vorher, mit rund 1,74 Millionen Euro und die Schlüsselzuweisung wird sich, geringer als im Vorjahr, um 586.000 Euro bewegen. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B werden weiterhin bei 390 Prozent und bei der Gewerbesteuer bei 310 Prozent belassen. Auf der Ausgabenseite schlägt die Kreisumlage mit 1,86 Millionen Euro zu Buche, ein Mehr von 330.000 Euro zu 2021. Um mehr als 66.000 Euro zum Vorjahr sind jetzt 600.000 Euro für die allgemeine Verwaltungskostenumlage an die VG Ziemetshausen abzuführen.

Viel Geld wird in die neue Kindertagesstätte investiert

Der Vermögenshaushalt (mit Gebäuden, Grundstücken und dergleichen) schließt in der Planung mit Einnahmen und Ausgaben von rund 6,4 Millionen Euro ab. Zu den markantesten Investitionsvorhaben zählen die neue zweite Kindertagesstätte mit zwei Millionen Euro (weitere zwei Millionen Euro in 2023/2024) sowie die Planungskosten hierzu mit 350.000 Euro. Für Wohnungsbauförderung sind zum Erwerb von Grundstücken in Ziemetshausen und Schönebach sowie für die Städtebauprojekte Rentamt und Dippel zunächst 1,5 Millionen Euro eingeplant. Derselbe Betrag in drei Tranchen ist in der Finanzplanung bis 2025 enthalten. Die dringend notwendigen Lüftungsanlagen in der Hyazinth-Wäckerle-Grundschule sind mit 240.000 Euro veranschlagt. Für Straßenerneuerungsmaßnahmen im Außenbereich sowie den Radweg auf der alten Bahntrasse von der Wäckerlestraße bis zur Augsburger Straße sind 150.000 Euro, für Planung und Abschluss der Außenanlagen am Rathaus 100.000 Euro im Etat enthalten. In der Summe stehen für dieses Jahr 5,82 Mio Euro an Investitionen an, die bei den erwirtschafteten Rücklagen ohne große Probleme geschultert werden können.

Neben dem Zuschuss in Höhe von knapp 142.000 Euro an die Schulverbände Thannhausen und Balzhausen (je Schüler etwa 2700 Euro) unterstützt die Marktgemeinde auch Jugend und Kultur mit 3.500 Euro für Blasmusikausbildung, die gemeindliche Sing- und Musikschule mit knapp 17.000 oder die öffentliche Bücherei mit 7.000 Euro. Für Vereinsförderung sind 4.000 Euro veranschlagt, zu denen die günstigen Nutzungsmöglichkeiten in der Barbarahalle sowie des Gymnastikraums im Kindergarten oder der Aula in der Grundschule (für VHS) anzurechnen sind.

Insgesamt zeichnet sich ab, dass im Jahr 2022 und darüber hinaus hohe Investitionen getätigt werden müssen, damit die Gemeinde auch in Zukunft ihren Aufgaben nachkommen kann und interessant für ihre Bürger bleibt. Aufgrund der hohen Rücklagen braucht es den Verantwortlichen in 2022 um die Finanzierung der Investitionen nicht bange zu werden. Da im Finanzplan von 2022 – 2024 jedoch weitere hohe Ausgaben für Kindergartenneubau, die notwendige Ertüchtigung der Kläranlage, die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete und noch weitere Vorhaben stehen, die nicht mehr nur aus Rücklagen und dem Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt bedient werden können, wird wohl in den Jahren 2023/2024 eine Kreditaufnahme unabwendbar werden. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie muss man weiterhin sorgsam mit den vorhandenen Mitteln umgehen, um die drohende Verschuldung möglichst moderat zu gestalten, hieß es in der Sitzung.

So konnte man den Haushalt in Höhe des eingangs erwähnten Volumens festzurren und die Haushaltssatzung dazu entsprechend beschließen. Die Markträte haben ebenso die Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2024 einstimmig verabschiedet. Auch die Haushaltssatzung der Hospitalstiftung mit lediglich unerheblichen Beträgen trat mit allen Stimmen der Markträte nachträglich zum 1. Januar in Kraft.

● Zur Einbeziehungssatzung Bühelweg im Ortsteil Bauhofen lagen die Stellungnahmen einiger Träger öffentlicher Belange zu den Festlegungen aus der vorigen Sitzung vor. Das Büro Dreierarchitektur GmbH konnte dazu das weitestgehende Einvernehmen der angesprochenen Behörden vermelden, Hinweise hie und da werden zur Kenntnis genommen und die Einbeziehungssatzung entsprechend ergänzt. Der Marktgemeinderat von Ziemetshausen beschließt so die Einbeziehungssatzung mit den redaktionellen Einfügungen sowie mit Begründung, Baugrundbeurteilung und Naturschutzgutachten formell. Die Verwaltung wird die Satzung ausfertigen und bekannt machen.

● Aus nicht öffentlicher Sitzung wird vermeldet, dass der Vertrag mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg zur Belieferung von Mittagessen für das Kinderhaus Märcheninsel weiterhin bestehen bleibt. Außerdem wurde darüber beraten und beschlossen, ob das vorliegende Angebot für die Ausstattung der Hyazinth-Wäckerle-Grundschule mit Luftfilteranlagen angenommen wird und die Arbeiten entsprechend vergeben werden.

● Canan Nagl ließ verlauten, dass die Praxis Mamafreude ab 1. Mai von der Hebamme Sophie Wedekind mit Geburtsvorbereitung, Schwangeren-Yoga, Akupunktur, Hebammensprechstunde und Trageberatung unterstützt wird.

● Karl Miller hat dem Gremium mitgeteilt, dass er zu den beiden von seinem Vater gespendeten kürzlich aufgestellten Ruhebänken im Umkreis der Zusammühle nochmals zwei Bänke zusammen mit dem Senior des Hauses am neuen Fußweg zwischen Autohaus Seefried und dem Nettomarkt aufstellen lässt. Dies vorrangig für die älteren Bürger auf dem Weg zum oder vom Einkaufen in dem Lebensmittelmarkt. Die Markträte haben die Nachricht mit Beifall belohnt.