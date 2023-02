Ziemetshausen: "Mehr passt nicht in 25 Jahre Feuerwehr"

Der Ziemetshauser Feuerwehrkommandant Andreas Faith wird geehrt. Welche weiteren Themen in der Jahresversammlung wichtig sind.

Im Feuerwehrhaus Ziemetshausen fand die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr statt. Kommandant Andreas Faith wurde für seinen 25-jährigen Einsatz für die Feuerwehr geehrt.

Der Vorsitzende Christian Faith begrüßte die über 60 Kameraden und Kameradinnen, ein besonderer Gruß galten Kreisbrandmeister Elmar Müller und Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel. Die Versammlung nahm das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung durch den Schriftführer Michael Fendt, sowie den Bericht über die ordentlich geführte Kasse durch Patrick Huber ohne Einwände entgegen.

Der Vorsitzende Christian Faith berichtete über zahlreiche Vereinsaktivitäten, die aufgrund gelockerter Corona-Regeln wieder aufgenommen werden konnten. Dies reichte vom Christbaumsammeln der Jugendfeuerwehr, über das Maibaumaufstellen, Grillfest, Feuerwehrausflug in die Feuerwehrerlebniswelt bis hin zur Teilnahme am Christkindlmarkt.

Kommandant Andreas Faith lobte seine Mannschaft sehr. Insgesamt zählt die Wehr 65 aktive Mitglieder, wovon ca. 15 Personen die Tagesalarmstärke unter Tags sicherstellen können. Auch die 37 ausgebildeten Atemschutzgeräteträger/innen sind eine mehr als vorzeigbare Zahl. Insgesamt wurde die Wehr im Jahr 2022 zu 41 Einsätzen gerufen, die vom Wohnhausbrand bis zur Technischen Hilfeleistung und Türöffnungen reichten. Der erste Vorstand stellte auch die hervorragende Jugendarbeit heraus, die nach Bericht des Jugendwartes Louis Schoeley aktuell 16 Jugendliche zählt.

Welche Ehrungen es in der Versammlung gab

Zum Abschluss der Versammlung wurden die Ehrungen durchgeführt. Diese übernahmen Bürgermeister Ralf Wetzel und Kreisbrandmeister Elmar Müller. Zuerst bekamen der zweite Kommandant Philipp Seefried und Thomas Schuster eine besondere Urkunde vom Landesfeuerwehrverband Bayern und einen Gutschein des Marktes Ziemetshausen als Dank für die Überführung eines Feuerwehrautos und Materialtransport nach Polen für die Wehren in der Ukraine. Die Überführung wurde von der Feuerwehrinspektion des Landesfeuerwehrverbandes Bayern organisiert und durchgeführt. Es sei nicht mehr selbstverständlich, dass für ein Ehrenamt ein Wochenende geopfert wird, bedankte sich Wetzel.

Zum Schluss wurde Andreas Faith, der erste Kommandant, für 25 Jahre Feuerwehrdienst geehrt. Elmar Müller zeigte seine Feuerwehrvita auf, die unter anderem schon den Posten des Jugendwartes zeigte, sowie Tätigkeit in der Inspektion als Kreisausbilder und auch heute ist er neben seiner Tätigkeit als erster Kommandant in der Ortsfeuerwehr noch Kassenprüfer im Kreisfeuerwehrverband. Kurz gesagt „mehr passt nicht in 25 Jahre Feuerwehr“ erkennt Elmar Müller an. Auch Bürgermeister Wetzel betonte die gute Zusammenarbeit mit Andreas Faith als Kommandant und sprach seinen Respekt vor so viel Engagement im Ehrenamt aus. Christian Faith bedankte sich bei allen Kameraden für den vorbildlichen Dienst. (AZ)