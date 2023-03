Parkprobleme in Muttershofen müssen hingenommen werden

An der T-Kreuzung in der Augsburger Straße ist das Parken auch gegenüber der Einmündunng erlaubt.

Aufgrund der von Bürgern vorgetragenen Parkplatzproblematik in der Weberstraße in Muttershofen sowie in der Augsburger Straße auf Höhe der Einmündung der Oettingen-Wallerstein-Straße hat die Verwaltung der Marktgemeinde Ziemetshausen Rücksprache mit der Polizeiinspektion in Krumbach genommen. Die hat bestätigt, dass, wenn dort auch nach Meinung mancher ungünstig geparkt werde, dies dennoch korrekt erfolge. Insbesondere in der Augsburger Straße, einer sogenannten T-Kreuzung, sei das Parken gegenüber der Einmündung erlaubt. Lediglich auf der Straßenseite mit der Einmündung ist ein Abstand von fünf Metern vor und hinter der Einmündung freizuhalten. Eine Ahndung von Falschparken könne nur durch die Polizei erfolgen, betonte Bürgermeister Ralf Wetzel, zumal die Marktgemeinde keine örtliche Verkehrsüberwachung betreibt oder betreiben lässt.