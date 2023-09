Ziemetshausen vergibt Trägerschaft für beide Kitas neu

Plus Die Kirchenstiftung Ziemetshausen hat einen Träger für die neue Kita gefunden. Die bestehende Kindertagesstätte Märcheninsel übernimmt ab Herbst 2024 die KJF.

Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates Ziemetshausen stand die Mitteilung von Bürgermeister Ralf Wetzel aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung, wonach die Marktgemeinde die Trägerschaft sowohl für die im Bau befindliche neue Kindertagesstätte an der Vesperbilder Straße als auch für die bestehende Kita „Märcheninsel“ nach außen vergibt.

Die seit bald 30 Jahren bestehende Kita „Märcheninsel“ wird ab September 2024 von der Marktgemeinde Ziemetshausen an die KJF zur administrativen Leitung übertragen.

Für beide Einrichtungen galt es, die Trägerschaft auszuschreiben und an kompetente Organisationen zu übertragen, für die der tägliche Betrieb einer Kita im Rahmen einer festgelegten Konzeption Alltagsarbeit bedeutet. Die Marktgemeinde hat ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren eingeleitet und dabei mehr als ein Dutzend geeignete Organisationen für eine Trägerschaft der beiden örtlichen Einrichtungen angeschrieben. Unter den eingegangenen Bewerbungen hat man sich für die neue Kita, deren Eröffnung für den Herbst kommenden Jahres respektive das neue Kindergartenjahr 2024/25 vorgesehen ist, für die örtliche katholische Kirchenstiftung St. Peter und Paul als Träger entschieden.