Ziemetshausen: Zeugen für Unfall gesucht

Auf der B300 bei Ziemetshausen: Kleintransporter mussLkw ausweichen und kommt von der Fahrbahn ab.

Am Donnerstag gegen 14.40 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem Kleintransporter auf der B 300 von Ziemetshausen in Richtung Thannhausen unterwegs. Auf Höhe der westlichen Einfahrt zur B 300 kam dem 19-Jährigen ein Lkw entgegen, der plötzlich auf seine Fahrspur geriet. Der Fahrer des Kleintransporters konnte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Er kam jedoch anschließend nach links von der Fahrbahn ab und auf dem nebengelegenen Feldweg zum Stehen. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Sachschaden am Kleintransporter beträgt rund 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Krumbach sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/905-0. (AZ)