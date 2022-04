Ziemetshausen wehrt sich erneut gegen beleuchtete Werbetafel

Es gibt vor allem einen Grund, warum der Bauausschuss in Ziemetshausen Bedenken gegen eine beleuchtete Tafel am neu eröffneten Fitness-Center hat.

Bereits in seiner Sitzung im Januar hat der Bauausschuss des Marktgemeinderates den Bauantrag für eine beleuchtete Werbetafel am Gebäude des neu eröffneten Fitness-Centers gegenüber der Einfahrt zur Bahnhofstraße abgelehnt, den Antrag aber dennoch an das Landratsamt Günzburg zur Genehmigung weitergeleitet. Dort sieht man keine Hindernisse für die Anbringung der knapp drei Meter hohen und etwa vier Meter breiten beleuchteten Werbetafel und reichte den Antrag für eine Zusage vonseiten der Marktgemeinde zurück. Somit musste sich der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung noch einmal mit dem Vorhaben beschäftigen.

Das Gremium bleibt bei seiner bereits gefällten Entscheidung, das Projekt aus Gründen der Verkehrssicherheit abzulehnen. Die Werbetafel würde an einer Stelle angebracht, die die Aufmerksamkeit des vorbeifließenden Straßenverkehrs stark beeinträchtigt. Da die Bürgermeister-Haide-Straße mit weiterführender Augsburger Straße in unmittelbarer Nähe des Gebäudes von Schulkindern der nahen Grundschule und Kunden des gegenüberliegenden Ladengeschäftes tagsüber ständig überquert werden, sieht man deren Sicherheit beim Passieren der Werbetafel durch den vorbeifließenden Fahrzeugverkehr stark gefährdet.

So fiel die Entscheidung des Gremiums in Ziemetshausen aus

So hat der Ratsausschuss das Vorhaben mit fünf Stimmen bei einer Gegenstimme erneut abgelehnt und wird dies entsprechend das Landratsamt wissen lassen. Es bleibt abzuwarten, ob man dort weiterhin zur Genehmigung steht, denn man sieht das Vorhaben baurechtlich in Ordnung und es werden keine weiteren Belange tangiert. Das Landratsamt wird die Sache jetzt nochmals prüfen, wenn man dann nach wie vor keine Belange gegen das Bauvorhaben sieht, so die Kreisbehörde, wird es voraussichtlich doch genehmigt werden.

Stallgebäude: Die Bauvoranfrage zum Ausbau eines bestehenden Stallgebäudes in ein Wohngebäude in der Oettingen-Wallerstein-Straße kann grundsätzlich befürwortet werden. Da es sich jedoch um ein Grenzgebäude handelt, empfiehlt die Verwaltung zum nördlichen Nachbargrundstück keine weiteren zu den vorhandenen Fenstern einzubauen. Unter dieser Voraussetzung kann dem Bauvorhaben grundsätzlich zugestimmt werden.

Geschäftshaus: Auch der Bauantrag zur Nutzungsänderung infolge Teilung einer Wohneinheit eines bestehenden Wohn- und Geschäftshauses in der Bgm.-Haide-Straße wird vom Bau- und Grundstücksausschuss des Marktgemeinderates zur Kenntnis genommen und zustimmend zur Genehmigung an das Landratsamt Günzburg gerichtet.