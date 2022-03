Ziemetshauser Spediteur organisiert Hilfsaktion für die Ukraine

Plus Die Familie des Geschäftsführers Franz Maier einer Krumbacher Spedition engagiert sich bei der Hilfe für die Menschen in der Ukraine. Viele spenden.

Die Geschehnisse um den russischen Überfall auf die Ukraine und die Menschen dort sowie zahlreiche Hilfsaktionen in Polen, anderen Nachbarländern und auch in Deutschland haben Franz Maier und seine Familie nicht ungerührt gelassen. Er wollte mit einem Fahrzeug seiner Krumbacher Spedition Hilfsgüter möglichst nahe zu den geschundenen Menschen dort, ob auf der Flucht oder noch im Land, bringen. Dafür haben er und seine Familie etwas unternommen.