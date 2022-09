Zwei Autos stoßen auf B300 bei Ziemetshausen zusammen

Ein Autofahrer verletzt sich bei einem Unfall auf der B300 bei Ziemetshausen leicht. Beide beteiligten Fahrzeuge sind beschädigt.

Am Mittwoch gegen 21.55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B300 bei Ziemetshausen. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer wollte an der östlichen Einmündung auf die B300 fahren und hat hierbei eine 55-jährige Pkw-Fahrerin übersehen, äußerte sich die Polizei zum Unfallhergang. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. (AZ)