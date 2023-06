Freundeskreis Zusam Stauden: Hilfstransport nach Alba Julia geplant

Plus Bei der Mitgliederversammlung des Freundeskreis Zusam Stauden wird über eine Hilfslieferung nach Rumänien gesprochen. Es gibt wieder einen Sammeltag für Spenden.

Unspektakulär verlief die gut besuchte Mitgliederversammlung des Freundeskreis Zusam Stauden – Hilfe für Alba Julia. Vorsitzender Anton Böck ließ in seinem Rechenschaftsbericht über das vergangene Jahr noch einmal die markantesten Aktionen Revue passieren. Die turnusmäßigen Neuwahlen bestätigten die bisherige Vorstandschaft bis auf den neuen Zweiten Vorsitzenden Karl Miller jun., der den nach zehn Jahren einsatzfreudiger Tätigkeit nicht mehr zur Verfügung stehenden Ernst Ludwig ablöste. Beate Miller für die Mitgliederverwaltung und Isabel Miller für das Gebiet Internet und Social Media kamen neu hinzu.

Der Hilfstransport mit zwei Lastzügen und einem Dutzend Fahrer und Helfer Ende Juli/Anfang August konnte reibungslos und diesmal wieder ohne Pandemie bedingte Auflagen abgewickelt werden. Neben erheblichen Mengen von Firmen aus der Region gespendeter Lebensmittel sowie vielen Paletten mit Windeln für die Bewohner des Altenheimes im Kloster St. Iusif konnten wieder zahllose Kartons mit einwandfreier Kleidung bei Schwester Maria abgeladen und verstaut werden. Die Freude bei der umtriebigen Klosterfrau darüber und auch für die übergebenen Finanzmittel zur Bezahlung der Löhne für die Lehrkräfte in den Schulen und zum Lebensunterhalt war riesengroß und von unermesslicher Dankbarkeit begleitet.