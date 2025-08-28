Zugausfälle zwischen Neuoffingen und Burgau: Was bedeutet das für Reisende und Pendler?

Die Uhren am Günzburger Bahnhof stehen seit nunmehr drei Wochen still. Dafür soll sich bald auf der Schiene etwas tun, allerdings zum Leidwesen vieler Reisender und Pendler. Die DB InfraGO AG, verantwortlich für die Schieneninfrastruktur, plant Bauarbeiten zwischen dem Bahnhof Neuoffingen und Burgau. Von 13. September bis 1. Oktober 2025 sollen die Schienen in dem Bereich erneuert werden. Zudem kündigt der Bahnbetreiber Arverio für ausgewählte Tage Zugausfälle in den Abend- und Nachtstunden zwischen Günzburg und Ulm an. Für Reisende bedeutet das: Schienenersatzverkehr und viel Geduld.

Anwohner bei Burgau könnten in ihrer Nachtruhe gestört werden

Die Deutsche Bahn schreibt in einer Pressemitteilung: „Die Bauarbeiten sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich.“ Die Arbeiten sollen ganztägig, einschließlich an Sonntagen und in der Nacht durchgeführt werden. So will die Bahn eine kurze Bauzeit und weniger Beeinträchtigungen der Umgebung und des Eisenbahnverkehrs gewährleisten.

Sie sei bemüht, Behinderungen und Belästigungen möglichst gering zu halten und hoffe auf Verständnis und Toleranz der Anwohner bei der Abwicklung der Baumaßnahme. Dennoch weist sie darauf hin, dass betroffene Anwohner in ihrer Nachtruhe gestört werden könnten: „Während der Umbaumaßnahme kommt es zu einer erhöhten Schall- und Staubemission.“

Schienenersatzverkehr auf der Strecke Augsburg-Ulm

Welche Auswirkungen haben die Arbeiten für Reisende und Pendler konkret? Laut dem Bahnbetreiber Arverio wird es zwischen dem 13. September und dem 1. Oktober auf der Strecke Augsburg-Ulm in beide Richtungen im Streckenabschnitt zwischen Burgau und Westheim zu Ausfällen kommen. Und das vor allem in den frühen Morgenstunden sowie abends und nachts. Die Streckensperrung betrifft die Linien RE 9 und RB 86. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Allerdings würden die Fahrzeiten der Busse vom regulären Zugfahrplan abweichen. Zudem könnten in den Bussen aus Platzgründen keine Fahrräder mitgenommen werden. Die geänderten Fahrpläne können Reisende auf der Homepage des Bahnbetreibers einsehen.

Des Weiteren kommt es zwischen Günzburg und Ulm in den kommenden Monaten bis Jahresende an ausgewählten Tagen zu Zugausfällen. Auch hier sind Bauarbeiten der DB InfraGO AG der Grund. Laut Bahnbetreiber Arverio kommt es auf den Linien RE 9 und RB 86 am 20. September, 18. Oktober, 15. November und 13. Dezember in den Abend- und Nachtstunden zu Ausfällen. Betroffen sind erst Fahrten ab 22 Uhr. Auch in diesem Fall ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Seitens der Deutschen Bahn wurde für Beschwerden folgende Mailadresse eingerichtet: sued.fahrweg.dbinfrago@deutschebahn.com. (AZ)