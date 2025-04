Wie es auch künftig genügend Feuerwehrleute geben soll

Besondere Ehrungen gab es bei der Dienstversammlung der Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren, der Werksfeuerwehren des Landkreises Günzburg. Das Bild zeigt von links: Ewald Beuter (Ehrenkreisbrandinspektor), Landrat Hans Reichhart, Kreisbrandmeister Peter Arnold (Ehrennadel in Silber), Ferdinand Munk (Ehrenkreuz in Gold Bezirksfeuerwehrverband Schwaben), den wiedergewählten Kreisbrandrat Stefan Müller, Erwin Schneider (Ehrenkreisbrandinspektor) und Kreisschatzmeister des Feuerwehrverbandes Christian Schröder (Ehrennadel in Silber).

Foto: Annegret Döring