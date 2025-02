Züge der Mittelschwabenbahn sollen künftig elektrisch fahren

Umweltfreundlicher werden soll der Schienenpersonennahverkehr in Schwaben, vornehmlich im Allgäu. Dazu hat das bayerische Verkehrsministerium jüngst ein Gutachten vorgestellt. Darin enthalten sind auch Pläne für die Mittelschwabenbahn und speziell den Bahnhof in Krumbach. So ist bis spätestens Dezember 2032 geplant, die bisherigen Dieseltriebfahrzeuge auf der Strecke Günzburg-Mindelheim, der Linie RB78, durch akkubetriebene Triebzüge zu ersetzen. Krumbach bekommt für das Laden der Züge eine Ladestation. All das geschieht im Rahmen der sogenannten Dekarbonisierung des SPNV im Allgäu.

