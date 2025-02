Muss der forstbotanische Park auf Seyfriedsberg schließen?

Wie ein Mantra hat die Marktgemeinde Ziemetshausen jahrelang ihre „drei Wünsche“ für das Schloss Seyfriedsberg wiederholt, unabhängig davon, wer zur jeweiligen Zeit gerade als potenzieller Käufer im Gespräch war: Seyfriedsberg soll „sinnvoll genutzt werden“, „langfristig in seiner Bausubstanz denkmalschutzgerecht erhalten“ und der dazugehörige „einzigartige forstbotanische Garten weiterhin der Allgemeinheit zugänglich“ bleiben. Zumindest der dritte Wunsch scheint in der Schwebe zu sein. Zwar hat Bürgermeister Ralf Wetzel keine offizielle Mitteilung seitens der Eigentümer darüber erhalten, jedoch Hinweise aus der Bevölkerung, dass das Tor zum öffentlichen Park vor rund zwei Wochen abgesperrt gewesen sei – gerade jetzt, wo sich die ersten Frühjahrsboten bemerkbar machen. In dieser Woche ist das Tor wieder auf, der Park für alle zugänglich.

Sophia Huber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ralf Wetzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonnenstrahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis