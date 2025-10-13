Zusammenhalt statt Einsamkeit: Wie eine Krumbacher Straße Generationen verbindet

Während es in anderen Straßen Krumbachs ruhig ist, prägt die Theodor-Einsle-Straße am Sonntag eine frröhliche Lebendigkeit. In den Höfen und Einfahrten der Anwesen türmen sich Second-Hand-Schätze, der Duft von selbst gebackenem Kuchen zieht durch die Luft und überall sind Menschen unterwegs: Kinder hüpfen zwischen den Ständen umher, Seniorinnen und Senioren plaudern mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn, Interessierte beäugen die Waren. Zum dritten Mal findet hier der Flohmarkt in den Höfen der Theodor-Einsle-Straße statt. Für die Bewohnerinnen und Bewohner symbolisiert er ein Bekenntnis zu ihrer Gemeinschaft, auf die sie besonders stolz sind.

Die Theodor-Einsle-Straße beheimatet Menschen fast aller Generationen. Die älteste Anwohnerin ist 91 Jahre, die Jüngsten sind im Kindergarten. Dabei wohnen die Anwohnerinnen und Anwohner nicht nur Tür an Tür nebeneinander, sondern sind in einer außergewöhnlich guten Nachbarschaft miteinander verbunden, wie die Hauptinitiatorin des Höfe-Flohmarktes, Rosa Maria Brückner, sagt: „Das war schon immer so. Wir halten alle zusammen, ob jung oder alt, wir kümmern uns umeinander.“

Die Krumbacher Anwohnerinnen und Anwohner leben nicht nur Tür an Tür

Die nachbarliche Gemeinschaft reiche bis in die Anfangsjahre der Straße zurück, die einen historischen Namen trägt. 1928 wurde sie nach Theodor Einsle benannt – zu Ehren eines Mannes, der von 1853 bis 1934 lebte und Krumbach entscheidend prägte. Berühmt ist vor allem seine Weinkellerei, die auf dem heutigen Marktplatz stand. Doch Einsle kümmerte sich auch um die Forstwirtschaft, die Posthalterei, die sanitären Einrichtungen sowie um die Wasserleitungen. Einsle wurde Bürgermeister der Stadt und zum Ehrenbürger ernannt.

Im Hof des Hauses von Kathrin gibt es Kinderkleidung und Spielsachen von ihren Kindern Miriam und Philipp. Foto: Elisabeth Schmid

Am damaligen Baugebiet am Grünlingsfeld wurde dann von der Firma Kling das erste Haus entworfen und fertiggestellt. Darauf folgten weitere Gebäude, alle im selben eleganten Stil erbaut. Zu den ersten Bewohnern gehörten die Familien Schiersner und Forstner. Sie bildeten schnell den Kern einer Nachbarschaft, die bis heute Bestand hat. Helmuth Schiersner erinnert sich noch an die Anfangszeit, als es hier noch viele Wiesen gab. Die Kinder und Jugendlichen nutzten die freien Flächen damals für Zirkusaufführungen. Schiersner lacht und erzählt: „Das muss damals richtig gut gewesen sein. Die Kinder nannten ihre Aufführungen ‚Zirkus Schifavoa‘. Ganz Krumbach kam damals, um die kleinen Artistinnen und Artisten zu bewundern.“

Den Zirkus Schifavoa gibt es am vergangenen Sonntag zwar nicht mehr, dafür sorgt der Flohmarkt für gute Stimmung. Dieser findet zum dritten Mal statt, die Idee dazu war praktisch motiviert. Denn die Anwohnerinnen und Anwohner beobachteten vor einigen Jahren, wie bei einem Umzug noch brauchbare Möbel zerstört wurden. In einem geselligen Beisammensein äußerte einer der Nachbarn daraufhin die Idee: „Warum nicht einen Flohmarkt machen?“ Gesagt, getan. Inzwischen hat sich das Treffen zur Tradition entwickelt.

Die Theodor-Einsle-Straße feiert bald ihren 100. Geburtstag

Was nun in den Höfen und Einfahrten der villenartigen Häuser ausgestellt wird, erzählt von dem Leben der Bewohnerinnen und Bewohner: Kinderkleidung und Spielsachen finden sich neben Haushaltssachen, Geschirr und elektronischen Geräten. Auch Kunstwerke, wie bemalte Bretter mit Blumen, gibt es im Angebot. Die Preise sind günstig und die durchweg gut erhaltene Ware gibt vielen Dingen eine zweite Chance.

Für die Versorgung der Besucherinnen und Besucher sorgte die ganze Nachbarschaft selbst. Kuchen wurde gebacken, Kaffee gekocht, Chili con Carne ausgeteilt. Alles gegen eine kleine Spende, die an eine Krumbacher Institution weitergegeben wird.

Beim Essen ist sich wohl jede und jeder sicher: Das hier ist nicht das letzte Fest. So wird etwa diese besondere Straße in vier Jahren 100 Jahre alt. Und das muss nach Ansicht der Bewohnerinnen und Bewohner gebührend gefeiert werden: „Denn wir finden, es ist die schönste Krumbacher Straße.“