Zwei Auffahrunfälle mit leicht verletzten Personen in Krumbach

In Krumbach ist es am Donnerstag zu zwei Verkehrsunfällen mit zwei leicht Verletzten gekommen. Der erste ereignete sich laut Polizei gegen 11.45 Uhr in der Synagogengasse. Eine 45-jährige Autofahrerin habe verkehrsbedingt anhalten müssen. Der 57-Jährige, der hinter ihr fuhr, habe dies zu spät erkannt und fuhr dem Pkw hinten auf. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Auffahrunfall auf Höhe des Krumbacher Freibads

Gegen 14.25 Uhr kam es in der Raunauer Straße zu einem weiteren Unfall. Ein 44-Jähriger musste auf Höhe des Freibades verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihm fahrende 45-jährige Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr dem Pkw auf. Der 44-Jährige kam mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)