Zwei Versuche von Telefonbetrug in Günzburg und Krumbach

Am Dienstagvormittag hat eine 69-jährige Geschädigte der Polizei Günzburg einen versuchten Anrufbetrug mitgeteilt. Laut Polizeibericht rief ein Unbekannter am Morgen bei der Geschädigten an und gab sich als Arzt einer nahegelegenen Klinik aus. Dieser gab vor, dass der Sohn der Angerufenen schwer erkrankt sei und für die Behandlung ein Spezialmedikament benötigt wird, welches durch die Frau bezahlt werden soll. Hierbei stellte der Mann eine Forderung im niedrigen sechsstelligen Bereich. Im weiteren Verlauf schaltete die Angerufene eine Angehörige ein. Diese erkannte sofort den Betrugsversuch und informierte die Polizei.

Versuchter Anrufbetrug in Günzburg: 69-Jährige von falschem Arzt kontaktiert

Ebenso am Dienstag zeigte eine 47-Jährige eine Betrugsmasche bei der Polizei Krumbach an, welche schon seit längerem bekannt ist. Auf ihrem Computer erschien ein Pop-up-Fenster, welches ihr ein angebliches Problem auf dem Rechner vorspielte. Sie rief die eingeblendete Hotline an und gestattete dem Angerufenen einen Fremdzugriff auf ihren Rechner. Da vermutlich keine für den Betrüger interessante Zugänge zu Onlinebanking oder Ähnlichem vorhanden waren, forderte er die 47-Jährige auf, Gutscheinkarten im Wert von 300 Euro zu besorgen. Dies tat die Geschädigte und übermittelte die Codes. Anschließend sollte sie noch einmal Codes im Wert von 600 Euro besorgen, was diese aber ablehnte. (AZ)