Zwei Diebinnen in Geschäften in Ebershausen und Höselhurst unterwegs

Zu zwei ähnlichen Vorfällen ist es in den vergangenen Tagen im Landkreissüden gekommen. Am Freitagabend besuchten zwei Frauen ein Geschäft in Ebershausen. Wie die Polizei Krumbach berichtet, soll eine Dame die Verkäuferin abgelenkt haben, in der Zeit entwendete die zweite Frau eine Spendenkasse. Der Diebstahl wurde erst nachträglich bemerkt.

Auch in Höselhurst besuchten zwei Frauen ein Geschäft. Diese verwickelten die Geschäftsinhaberin in ein Gespräch. Als die Frauen gegangen waren, bemerkte die Inhaberin, dass 40 Euro aus der Kasse fehlten. Vermutlich handelte es sich um die gleichen Frauen, die auch in einem Geschäft in Ebershausen eine Spendenkasse entwendeten, vermuten die Beamten der Krumbacher Polizei. (AZ)