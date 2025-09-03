Zwei Frauen gehen aufeinander in Krumbach los: Polizei ermittelt jetzt, warum

In einem Anwesen in der Hohlstraße soll es am Dienstag gegen 16.40 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einer 40-Jährigen und einer 31-Jährigen gekommen sein. Das teilt die Polizei mit. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung offensichtlich auf die Hohlstraße. Es gingen mehrere Mitteilungen bei der Polizei ein, aufgrund derer mehrere Polizeistreifen an den Tatort entsendet wurden. Die Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung müssen nun im Nachgang geklärt werden. Die beiden Kontrahentinnen begaben sich beide mit leichteren Blessuren in ärztliche Behandlung, so die Beamten.

