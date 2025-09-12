Zwei Diebstähle am selben Tag und im selben Laden in Thannhausen

Zwei Frauen, zwei Diebstähle, ein Laden: Am Donnerstag hat es im selben Verbrauchermarkt in Thannhausen gleich zwei Diebstähle gegeben. Laut Polizeibericht wurde zuerst eine 83-Jährige gegen 9 Uhr in einem Laden in der Bürgermeister-Raab-Straße beim Klauen ertappt.

Eine 83-Jährige und eine 32-Jährige werden in Thannhausen ertappt

Die 83-Jährige bezahlte zwar an der Kasse ihren regulären Einkauf, hielt jedoch weitere Waren in Höhe von 64 Euro in ihrer Einkaufstasche verstaut. Diese wollte sie einfach mitnehmen, wie die Beamten mitteilen.

Ein weiterer Ladendiebstahl in demselben Verbrauchermarkt ereignete sich dann am selben Tag, nur einige Stunden später gegen 18.20 Uhr. Eine 32-jährige Kundin hatte einen Kosmetikartikel im Wert von etwa zehn Euro in ihre Jackentasche geschoben und ebenfalls nicht an der Kasse bezahlt. Beide Frauen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)