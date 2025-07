Ladendiebstähle in Krumbach: Zehnjährige wollte Schnaps klauen

In Krumbach ist es am Dienstag zu zwei Ladendiebstählen gekommen. Laut Polizei wurde ein zehnjähriges Mädchen beim Stehlen von drei Fläschchen Schnaps im Wert von rund zehn Euro erwischt. Der Vorfall ereignete sich in einem Verbrauchermarkt in der Babenhauser Straße. Da das Kind noch strafunmündig ist, nahm es die Polizei mit zur Dienststelle und übergab es dort den Eltern.

Diebstahl in Geschäft in der Bahnhofstraße in Krumbach

Am Abend stoppte ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße einen 21-Jährigen. Er soll laut Polizei versucht haben, eine Getränkedose zu stehlen. Der Mann wurde an die Polizei übergeben. (AZ)