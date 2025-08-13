Landkreis Günzburg, Landkreis Unterallgäu Citymapper in Günzburg, Krumbach und Mindelheim: Zwischen Sydney und Taiwan steht jetzt Südbayern

Was in Metropolen weltweit funktioniert, gibt es nun im Landkreis Günzburg und Unterallgäu. Citymapper zeigt alle Verkehrsverbindungen, um den Nahverkehr zu erleichtern.