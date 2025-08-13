Icon Menü
Citymapper in Günzburg, Krumbach und Mindelheim: Zwischen Sydney und Taiwan steht jetzt Südbayern

Was in Metropolen weltweit funktioniert, gibt es nun im Landkreis Günzburg und Unterallgäu. Citymapper zeigt alle Verkehrsverbindungen, um den Nahverkehr zu erleichtern.
Von Mira Herold-Baer
    Josef Brandner sucht sich in der App „Citymapper“ eine Route nach Thannhausen, wo er wohnt, heraus.
    Josef Brandner sucht sich in der App „Citymapper" eine Route nach Thannhausen, wo er wohnt, heraus. Foto: Mira Herold-Baer

    Eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist oftmals ein Abenteuer. Zweimal umsteigen, aus dem Bus in die Bahn sprinten, dann noch ein kleiner Fußweg... und schon steht man vor dem Günzburger Kuhturm, dem Pariser Eiffelturm oder dem Tower of London. Die Navigations-App „Citymapper“, die in über 100 Städten wie London, Paris oder New York verfügbar ist, gibt es nun auch im Landkreis Günzburg und Unterallgäu. Zusammengefasst als „Südbayern“ lassen sich die beiden Regionen in der Liste der Orte zwischen Sydney und Taiwan finden.

