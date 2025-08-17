Zwischen Tradition und Tristesse: Wie der Krumbacher Kleintierzuchtverein ums Überleben kämpft

„Jeder will Arterhalt, aber keiner will die Arbeit und den Lärm“, sagt Kleintierzüchter Christian Weiderer und schüttelt resigniert den Kopf. Der 57-Jährige lehnt sich gegen den Tresen des Krumbacher Vereinsheims und blickt auf die zahlreichen Pokale an der Wand. „Mittlerweile bin ich der einzige Kaninchenzüchter im Verein. Aber ich gehe auf keine Wettbewerbe mehr, wie es im Kleintierzuchtverein eigentlich üblich wäre. Ich mache das nur noch als Hobby – wollte einfach, dass hier auch etwas hoppelt und nicht nur gackert.“
Krumbach
