Zwischen Tradition und Tristesse: Warum der Krumbacher Kleintierzuchtverein ums Überleben kämpft

Krumbach

Zwischen Tradition und Tristesse: Wie der Krumbacher Kleintierzuchtverein ums Überleben kämpft

Der Kleintierzuchtverein ist selbst eine sterbende Gattung. Das habe viel mit dem Zeitgeist zu tun, sagt Vorsitzender Wolfgang Ullmann. Und mit dem Kochtopf.
Von Mira Herold-Baer
    Wolfgang Ullmann und Christian Weiderer mit einem Widderkaninchen. Die Rasse ist leicht an den herabhängenden Ohren zu erkennen.
    Wolfgang Ullmann und Christian Weiderer mit einem Widderkaninchen. Die Rasse ist leicht an den herabhängenden Ohren zu erkennen. Foto: Mira Herold-Baer

    „Jeder will Arterhalt, aber keiner will die Arbeit und den Lärm“, sagt Kleintierzüchter Christian Weiderer und schüttelt resigniert den Kopf. Der 57-Jährige lehnt sich gegen den Tresen des Krumbacher Vereinsheims und blickt auf die zahlreichen Pokale an der Wand. „Mittlerweile bin ich der einzige Kaninchenzüchter im Verein. Aber ich gehe auf keine Wettbewerbe mehr, wie es im Kleintierzuchtverein eigentlich üblich wäre. Ich mache das nur noch als Hobby – wollte einfach, dass hier auch etwas hoppelt und nicht nur gackert.“

