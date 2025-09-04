100 Jahre Bauhaus Dessau: Kennen Sie diese fünf bekannten Design-Klassiker?

Einfache, symmetrische Formen, Komplementärfarben und bewusster Verzicht auf überflüssige Dekoration: Das Bauhaus gilt als Heimstätte der Klassischen Moderne für Kunst, Design und Architektur. Das Besondere: Kunst und Handwerk sind hier eins, vor allem funktional soll die Kunst sein. Das war damals nahezu revolutionär, war die Zeit doch von schweren, verzierten Möbeln und Dekor der Gründerzeit und des Jugendstils geprägt. In dem Design zeigt sich auch der industrielle Wandel der Zeit: Jetzt standen Glas, Stahl, Sperrholz und Kunststoff viel einfacher zur Verfügung.

Gegründet 1919 in Weimar, zog die Kunsthochschule 1925 nach Dessau um. 100 Jahre sind seitdem vergangen und bis heute werden Möbel und Einrichtungsgegenstände des Bauhaus verkauft und beeinflussen das zeitgenössische Design. Diese fünf Klassiker sollten Sie kennen:

Tischleuchte Wilhelm Wagenfeld : Nicht alles, was heute untrennbar mit dem Namen Bauhaus verbunden ist, war auch damals ein Erfolg. Die Wagenfeld-Lampe beispielsweise verkaufte sich 1920 kaum. Erst 1980 nahm die Firma Tecnolumen die Lampe in ihr Repertoire auf. Doch selbst damals hatte sie es anfangs schwer. Heute kostet sie mehrere Hundert Euro.

Die Wagenfeld-Lampe ist nicht nur Gebrauchsgegenstand, sondern steht heute beispielsweise auch im Wilhelm Wagenfeld Haus in Bremen. Foto: Ingo Wagner, picture alliance/dpa (Archiv)

Teekanne von Marianne Brandt : Auch diese berühmte Teekanne wird heute für mehrere Hundert Euro gehandelt. Kreis, Kugel, Quadrat: Das Design orientiert sich an den Formprinzipien des Bauhaus. Die Kanne steht heute in mehreren Museen, darunter im „Museum of Modern Art“ in New York. Das entspricht ganz den Grundgedanken des Bauhaus: Kunst und Gebrauchsgegenstand in einem.

Die Teekanne von Marianne Brandt steht heute in mehreren Museen. Foto: Tecnolumen

Freischwinger S32 : Stühle nach dem „Freischwinger“-Prinzip – also ohne Hinterbeine und leicht federnd - gibt es mehrere aus dem Bauhaus. Entwickelt wurden sie von Marcel Breuer, Ludwig Mies van der Rohe und Mart Stam. Charakteristisch ist das gebogene Stahlrohr – damals eine echte Neuheit. Die Sitzfläche beim Freischwinger S32 von Marcel Breuer ist aus Korbgeflecht. Damit verbindet der Stuhl Tradition und Moderne.

Der Freischwinger - ob aus Korbgeflecht oder aus Leder - ist ein Klassiker und wird bis heute hergestellt und verkauft. Foto: Uwe Zucchi, picture-alliance / dpa (Archiv)

Direktorensessel F51 : Auch dieser Sessel ist strenggenommen ein Freischwinger, auch wenn sein Design durch die Polster etwas weniger leicht wirkt. Der Sessel weist mehrere Besonderheiten auf: Die Armlehnen berühren den Stuhl nicht, sondern ragen frei heraus, und weder zwei Beine noch die Rückenlehne des Sessels berühren den Boden. Hier zeigt sich außerdem erneut die Orientierung an streng geometrischen Formen.

Der Sessel F51 (rechts), daneben der Sessel „Der rote Kubus" von Peter Keler, ebenfalls ein Bauhaus-Designer. Foto: Norbert Försterling, picture-alliance/dpa (Archiv)

Bauhaus-Wiege von Peter Keler : Dreieick, Kreis, Viereck. Blau, gelb und rot. Kaum ein Objekt verdeutlicht die Prinzipien des Bauhaus so deutlich wie die Babywiege von Peter Keler. Inspiriert wurde der Designer dabei von dem Künstler Wassily Kandinsky.

Die Kinderwiege von Peter Keler orientiert sich an den Grundprinzipien des Bauhaus. Foto: Hendrick Schmidt, picture-alliance/ dpa