Joseph Conrad: Der Seefahrer, der zum Schriftsteller wurde

Der Mensch - ein Rätsel und umgeben von einer Natur, die teilnahmslos gegenüber allem menschlichen Leid ist. Das Menschenbild des englischen Schriftstellers Joseph Conrad als optimistisch zu beschreiben, wäre eine Lüge. Der Schriftsteller entlarvt in seinem Werk immer wieder die hochfliegenden Hoffnungen, die in die Wolken ragenden Träume der Menschen, der Schiffbruch gehört für ihn, den großen Seefahrer, dazu - als Wirklichkeitstest. Und Conrad weiß gleichzeitig, dass es ohne Illusion und Hoffnung keine Welt gäbe. Wozu dann leben? Er lässt in seinen großen Erzählungen moderne Charaktere auftreten, die sich und die Welt nicht verstehen. Schnell bekommt er das Etikett „Seefahrer-Geschichten“ verpasst. Wer Conrads Literatur tatsächlich dort, in der Genre-Ecke, verortet, verkennt dieses wunderbare Werk, das bis heute strahlt und lesenswert geblieben ist. Am 3. August 1924, vor 100 Jahren, starb der Schriftsteller in seiner englischen Wahlheimat - nach 30-jähriger Krankheitsphase. Damit endet eine erstaunliche literarische Karriere.

Denn als Józef Teodor Konrad Korzeniowski in der Nähe von Kiew geboren wurde, deutet wenig darauf hin, dass er einmal ein englischer Schriftsteller werden sollte. Seine Muttersprache ist Polnisch, sein Vater glühender Nationalist. Doch der Vater, polnischer Landadliger, Übersetzer und Schriftsteller, sät früh einen Keim für das geschriebene Wort in seinen Sohn, legt ihm polnische und französische Literatur ans Herz. Und der Sohn ist empfänglich, nimmt das Gelesene wörtlich und entwickelt ein erstaunliches Fernweh. Seefahrer will er werden, die Welt entdecken, etwas von der grenzenlosen Freiheit der Ozeane erfahren.

Ernüchterung und Enttäuschung sind Joseph Conrads große Themen

Mit 16 geht er nach Marseille und auf sein erstes Schiff. Er, der später noch auf Segelschiffen sein Offiziers- und Kapitänspatent machen wird, lernt nicht nur ferne Welten, Urwälder und fremde Menschen kennen, sondern Härte, Entbehrungen und Gefahren. Die Fracht kann in Flammen aufgehen, wie er es einmal mit einer Kohle-Ladung erlebt, Schiffe schlagen Leck. Gestandene Seemänner benehmen sich in Lebensgefahr nicht mehr heroisch, sondern panisch, egoistisch und kopflos. Das alles erlebt er nicht nur, das prägt sich ihm ein, formt sein Menschenbild. Und er findet eines seiner großen literarischen Motive, noch bevor er mit dem Schreiben beginnt: die schwärmerische Sehnsucht und die zwangsläufig folgende Ernüchterung und Enttäuschung. „Ich habe die See zu lange gekannt, um an ihren Respekt für Anständigkeit zu glauben“, schreibt er einmal.

Erst mit Anfang 20 lernt er das Englische. Angezogen vom British Empire auf dem Höhepunkt seiner Macht, betritt er 1878 englischen Boden, bekommt 1886 die englische Staatsbürgerschaft. 1890 beginnt er, an seinem ersten Roman zu schreiben, in englischer Sprache. Ihm gelingt, was in der Weltliteratur nur in seltenen Fällen geschieht: Er verwandelt sich die fremde Sprache zu seiner eigenen an und wird mit ihr dermaßen sicher, präzise und virtuos, dass seine Bücher bis heute von Schriftstellerinnen und Schriftstellern auch für ihren Stil geschätzt werden.

Im afrikanischen Dschungel erkrankt er lebensgefährlich

Conrads Zeit auf dem Meer endet, als er am ersten Manuskript arbeitet. Zu dieser Zeit lernt er als Kapitän auf einem Dampfschiff im belgischen Kongo gerade einen Vorort der Hölle kennen, dem er ein paar Jahre später ein literarisches Gesicht geben wird. Conrad wird krank, lebensgefährlich, Fieber und Malaria müssen behandelt werden, eine wirkliche Heilung gibt es nicht, nur Besserung. Die Krankheit wird immer wieder kommen. Die Gesundheit ist dahin, die Seefahrt eine Unmöglichkeit geworden, 1894 gibt er sie auf. Er ist 36 Jahre alt, findet wenig später seine Frau Jessie George, ohne die sein Werk und Schaffen als Schriftsteller nicht diese Dimension hätte annehmen können. Sie bekommen Kinder, haben lange Existenzsorgen und meistern sie gemeinsam.

Als Joseph Conrad betritt er nun die literarische Welt. Ein Satz von ihm lautet: „Die weitesten Reisen unternimmt man mit dem Kopf.“ Der Seefahrer klingt an, der eine neue Heimat gefunden hat. Doch auch das Schreiben hat seine Härten. Conrad ist langsam, wählt seine Worte genau, kommt manchmal in acht Stunden nur drei Sätze weit und verwirft sie wieder. Aber er gibt nicht auf, so wie er auf hoher See auch nicht aufgegeben hat. Sein Erstling „Almayers Wahn“ erscheint 1895, es folgen „Die Verdammten der Inseln“, „Der Nigger von der Narcissus“, „Das Herz der Finsternis“. Conrads Figuren sind keine Helden, sie leiden. In „Lord Jim“, einem seiner Hauptwerke, begeht ein Seemann den Frevel schlechthin und verlässt ein scheinbar sinkendes Schiff - als erster. Einen Roman lang kämpft Jim dafür, seine Ehre wieder zurückzugewinnen, selbst als die Welt ihm längst verziehen hat.

„Herz der Finsternis“ wurde Vorlage für „Apocalypse Now“

In „Herz der Finsternis“ beschreibt Conrad den Brutal-Kolonialismus des belgischen Königs Leopold III. im Kongo, eine frühe Darstellung, die bis heute bewegt. 1979 verlegte der Filmemacher Francis Ford Coppola den afrikanischen Dschungel nach Asien und ließ die Geschichte unter dem Titel „Apocalypse Now“ im Vietnam-Krieg spielen. Und wer heute von Conrad „Der Geheimagent“ liest, bekommt nicht nur die kleinbürgerliche Welt von London vorgeführt, sondern findet dort auch zeitlos gültige Sätze wie diesen: „Heutzutage muß ein Bombenanschlag, der die öffentliche Meinung überhaupt beeinflussen soll, über das Ziel der Rache oder des Terrorismus hinausgehen.“

Erst 1914, nach 20 Jahren als Schriftsteller, stellt sich mit „Spiel des Zufalls“ auch Erfolg ein. Der Roman wird in England und anderswo ein Bestseller. Conrads Leben endet 1924 in dem kleinen Küstenörtchen Bishopsbourne in der Nähe von Dover. Sein Werk bleibt zeitlos aktuell. Wer darin eintaucht, kann über einen Schriftsteller staunen, der die Illusionen des Lebens entzaubert, nie aber den sympathischen Blick auf seine Figuren verliert. Conrad verrät sie nicht, auch wenn sie unsympathisch sind, auch wenn sie das Falsche machen, auch wenn sie grausam sind.