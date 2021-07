Marcel Proust und die Paradiese der Erinnerung

Der Autor macht es einem nicht leicht mit seinem Zyklus „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“. Wer sich aber darin verfängt, wird keine der 4000 Seiten missen wollen.

Jeder, der sich nur ein bisschen für die Literatur interessiert, kennt diesen Titel: „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“. Eine Wortfügung, die, einmal vernommen, sich unweigerlich festsetzt, wohl weil sie an Saiten rührt, die in uns allen aufgespannt sind. Wenige freilich kennen, worüber dieser Titel geschrieben steht, und das hat nachvollziehbare Gründe. Denn „À la Recherche du temps perdu“, wie das Original des französischen Schriftstellers Marcel Proust lautet, ist nicht einfach nur über einen einzigen Roman gesetzt, sondern fasst einen ganzen Zyklus von Romanen zusammen – im Ganzen mehr als 4000 Seiten. Sich da hineinzubegeben, hat nicht jeder die Zeit.

Und das ist noch nicht mal die einzige Hürde. Wer von Lektüre einen bewegten plot, gar ansteigenden Spannungskitzel erwartet, wird nach ein paar Dutzend Seiten, wo auch immer in den sieben Bänden, entnervt die „Recherche“ zur Seite legen. An herkömmlicher Handlung passiert nämlich herzlich wenig – stattdessen verliert der Autor sich seitenweise in Beschreibungen von Dingen, die als nachrangig anzusehen der Mensch sich angewöhnt hat.

Prousts Sätze machen beim Lesen richtig Arbeit

Zu allem Ungemach schreibt Marcel Proust auch noch in Sätzen, die dem Leser richtig Arbeit machen. Nicht nur, dass sie sich häufig über halbe Buchseiten erstrecken; einmal angefangen, schweifen sie mit Vorliebe ab in zwei, drei und mehr nachgeordneten Sätzen und Einschüben mit all ihren seitwärts führenden Gedanken, bis nach dieser Dickichtdurchquerung zuletzt dann doch noch das Finale des übergeordneten Satzes in Sicht kommt – und das erschöpfte Lesehirn den ursprünglichen Zusammenhang schon längst vergessen hat und noch einmal an den Anfang springen muss. Das ist mühevoll, gewiss; und doch sind die Mühen nicht verlorene Zeit, denn Proust vergütet unvergleichlich, unter anderem mit seinem berauschenden, in exquisiten Formulierungen glitzernden Sprachsound.

Die Romanwelt der „Recherche“ ist die Welt der Zeit um 1900. Ein typischer Abkömmling dieser Zeit ist der Zyklus gerade dort, wo es um die literarische Entdeckung des Unbewussten geht, um das Ausleuchten des dunklen Kontinents der innersten Regungen, um die Frage, was uns treibt und wie das in uns hineingekommen ist – in unserer Kindheit, durch die Eltern, durch frühe Verletzungen, die lebenslang nachwirken …

Das "Drama des Zubettgehens"

Und schon ist man mitten drin in dem Haus im ländlichen Combray, in dem der Ich-Erzähler sich erinnert an Abende seiner Kindheit, als er im Bett liegt und nicht einschlafen kann und sich nichts sehnlicher wünscht, als dass die Mutter von der Gästetafel unten auf der Terrasse aufstünde und über die geschwungene Treppe zu ihm nach oben käme, um ihm, dem liebebedürftigen Kind, einen Gutenachtkuss zu geben. Unvergleichlich, wie Proust dieses „Drama des Zubettgehens“ als lebensprägende Situation erfasst hat.

Keineswegs aber betreibt die „Recherche“ nur Innenschau. Im Gegenteil, in langen Strecken beschäftigt sie sich mit der äußeren Welt und ihrer Gesellschaft. Es ist die Welt des Adels und des zu Reichtum gekommenen Großbürgertums, die in Theatern, Salons und auf Landsitzen zusammenfindet und sich gerne mit Künstlern umgibt und auch an Snobs und Kurtisanen ihr Vergnügen hat. Proust kennt diese Welt bestens. In Auteuil, damals ein Vorort von Paris, am 10. Juli 1871 geboren, ist er als Sohn eines hoch angesehenen Arztes und einer jüdischen Mutter aus reicher Familie damit vertraut, sich elastisch in den höheren Kreisen zu bewegen. Insbesondere die Aura des Adels fasziniert ihn, er sucht Zutritt zu den angesagten Salons, was ihm, dem geistreich zitierenden und mit Kunstkenntnis bestens gerüsteten Intellektuellen, zumeist auch gelingt. Hier studiert er die Codes der feinen Gesellschaft, erkennt röntgenhaft die Abgründe hinter den Oberflächen der Schönheiten, erspürt unbestechlich die Bodenlosigkeiten in der Gesellschaft wie den Antisemitismus, setzt aus dem Fundus all dieser über Jahre angehäuften Beobachtungen schließlich die Physiognomien und seelischen Befindlichkeiten seiner Romanfiguren zusammen.

Handschriftliches von Proust - hier auf der Titelseite einer frühen Ausgabe des ersten Bandes der "Recherche" - wird heutzutage hoch gehandelt. Foto: dpa

Proust ist ein Genie der Wahrnehmung und ihrer literarischen Transformation. Die belebten wie die unbelebten Dinge erfasst er in ihren feinsten Schattierungen und wendet dann in schriftlicher Fixierung das scheinbar Unbedeutende ins Bedeutende, ja macht häufig Übersehenes überhaupt erst sichtbar. Eine lange Liste ließe sich erstellen von Dingen, die durch Marcel Proust erst zum Ereignis werden. Spargel etwa, über dessen Aggregatzustand nach dem Verzehr er seinen Erzähler mitteilen lässt, die Gemüsestangen schienen ihm „in der Art und Weise Shakespearscher Elfenspiele ihre zugleich poetischen wie groben Possen aufzuführen, indem sie meinen Nachttopf in ein Duftgefäß verwandelten“. Derart stilvoll und doch heiter über Pipi zu schreiben, vermag sonst keiner.

Prousts Madeleine ist süß

Oder würde wer, zumindest außerhalb Frankreichs, bei Erwähnung der Madeleine etwa mit der Zunge schnalzen, hätte er Proust nicht gelesen? Mit diesen kleinen Biskuit-Kuchen hat es ein Besonderes auf sich. Dem Ich-Erzähler – er trägt nicht ohne Grund den Namen Marcel – kommt eines Tages ganz unvermittelt in den Sinn, wie er als Kind den Geschmack einer in den Tee getunkten Madeleine genoss. Eine Szene, die ihm machtvoll die ganze Kindheit in jenem Haus in Combray wieder zurückbringt, eine betörende Palette an sinnlichen Eindrücken. Es ist die berühmt gewordene Urszene im Gedankengefüge des Romanzyklus: Die verlorene Zeit der Vergangenheit lässt sich wiederfinden, durch spontan einsetzende, also nicht erzwungene Erinnerung, belebt sich das Vergangene neu.

Nicht nur für den Marcel der „Recherche“ ist diese Erkenntnis fundamental, auch für Proust selbst. 1905, zwei Jahre nach dem Tod des Vaters, stirbt die so innig geliebte Mutter. Proust stürzt in eine tiefe Krise, trifft schließlich eine fundamentale Entscheidung. Finanziell unabhängig, zieht er sich vom gesellschaftlichen Leben zurück in seine Wohnung in Paris, um sich hier, vom Lärm der Außenwelt geschützt durch Wände mit Korkvertäfelung, fortan nurmehr dem Schreiben zu widmen: Ab 1908 entsteht der Zyklus der „Recherche“.

Die Wandlung des Geliebten

Auch wenn Proust nun vorzugsweise in seinen vier Wänden lebt und für sich und sein Romanriesenwerk aus den Erinnerungen schöpft – für ihn sind „die wahren Paradiese … die Paradiese, die man verloren hat“ –, vermag die Außenwelt die Abschottung dennoch zu durchdringen. Der homosexuelle Proust lernt einen gewissen Agostinelli kennen, in den er sich Hals über Kopf verliebt. Es ist die intensivste (und nur dosiert erwiderte) erotische Gefühlserfahrung im Leben des Schriftstellers, die ein jähes Ende nimmt, als Agostinelli 1914 tödlich verunglückt.

Den Verlust sublimiert Proust auf seine Weise, indem er in die bereits fortgeschrittene „Recherche“ noch einmal eine neue Figur einfügt, die Züge Agostinellis trägt, Albertine, eine (lesbisch veranlagte) Frau wohlgemerkt, der das erzählende Proust-Alter-Ego verfällt. Albertines wegen muss der reale Schriftsteller seinen Zyklus noch mal neu konzipieren und erweitern, am Ende sind es sieben Romane. Dass Proust, der seit langem an Asthma leidet, auf Betäubungsmittel angewiesen ist und körperlich zusehends verfällt, an der zu überarbeitenden „Recherche“ buchstäblich bis zum letzten Tag seines Lebens am 18. November 1922 arbeitet, erstaunt dabei nicht. Das wahre Wunder ist, dass er noch selbstbestimmt den Schlusspunkt unter sein kapitales Werk zu setzen vermag.