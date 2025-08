Offener Brief von 200 Prominenten: Wie sich Kunst und Kultur zum Gaza-Krieg verhalten

„Lassen Sie Gaza nicht sterben“. Diesen dramatischen Appell haben mehr als 200 prominente Künstlerinnen und Künstler in der vergangenen Woche an Bundeskanzler Friedrich Merz gerichtet. Moderatoren wie Joko Winterscheidt, Schauspielerinnen wie Heike Makatsch und Musiker wie Ski Aggu haben den Brief unterschrieben, in dem sie einen Kurswechsel in der deutschen Israel-Politik fordern: den Stopp von Waffenlieferungen an Israel, die Unterstützung für das Aussetzen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel und schließlich die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in Gaza.

