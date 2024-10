Samuel L. Jackson: «Pulp Fiction» veränderte mein Leben

Hollywood-Star Samuel L. Jackson hat anlässlich des 30. Geburtstags von «Pulp Fiction» den Erfolg des Kultfilms gewürdigt. «Der Film legte von Cannes aus einen Raketenstart hin und veränderte mein Leben», schrieb der 75-Jährige auf Instagram. Der Streifen kam am 14. Oktober 1994 in die Kinos. Er werde sich für immer an die Reaktion des Publikums erinnern, sagte Jackson. «Danach wusste ich, dass der Film etwas Besonderes war ... und 30 Jahre später ist er es noch immer.»

Der Gangsterfilm von Regisseur Quentin Tarantino war ein Kritikerliebling. Jackson spielte in ihm einen philosophierenden Auftragskiller und feierte damit seinen großen Durchbruch. Die schräge Rolle in der ironisch-makabren Blutorgie brachte dem Darsteller seine erste und bisher einzige Oscar-Nominierung ein. An seiner Seite spielten unter anderem Bruce Willis, John Travolta, Harvey Keitel und Uma Thurman.

Jackson postete auch mehrere Fotos mit seinen Schauspielkollegen und ein Video, in dem er einige Zeilen aus einer berühmten Szene in dem Film rezitierte. Auch Uma Thuman postete ein Foto von sich in ihrer Rolle als Mia Wallace und mit den anderen Schauspielern in ihren Stories. Dazu schrieb die 54-Jährige: «So viele tolle Erinnerungen.»