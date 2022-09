Hans Frei: "Die Gefahr, dass Gebäude verschwinden, war groß"

Plus Der frühere Bezirksheimatpfleger von Schwaben hat in vielen Fällen erst ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass alte Bausubstanz einen besonderen Wert besitzt.

Herr Frei, Sie werden 85 Jahre alt und feiern mit Freunden und Weggefährten in Oberschönenfeld westlich von Augsburg. Welche Bedeutung hat der Ort für Sie?