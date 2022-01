85. Geburtstag

Ein Revolutionär mit minimalen Mitteln – Komponist Philip Glass wird 85

Plus Mit seiner Musik sprengte Philip Glass sämtliche Konventionen der Klassik. Kaum vorstellbar, dass er sich bis Anfang 40 als Taxifahrer durschlagen musste.

Von Reinhard Köchl

Der Name allein verheißt das genaue Gegenteil von künstlerischer Wertschöpfung: Minimal Music – die minimierte Musik. Eine Art Essenz also, ein Fragment, ein Torso aus Noten, Musik, heruntergebrochen bis auf die Knochen. Wer möchte so etwas hören, bitte schön? 150 Zuhörer wollten es tatsächlich am 4. November 1964, ohne zu wissen, dass sie der Geburt eines bahnbrechenden Genres beiwohnten. Damals gingen im San Francisco Tape Music Center die Lichter aus, zwei Projektoren warfen farbige Lichtkegel und abstrakte Muster an die Wände, 14 Musiker spielten dazu, unter ihnen auch ein gewisser Steve Reich. Das Stück, das sie nach akribischen Proben und Studium der Partituren darboten, hieß „In C“ und stammte von Terry Riley.

