ARD-Musikwettbewerb 2019 live: Stream, Zeitplan und Programm

Der ARD-Musikwettbewerb 2019 ist in München gestartet. Zeitplan, Programm und Live-Stream - hier lesen Sie alle Infos zum musikalischen Großevent.

Der ARD-Musikwettbewerb: Heute, am 6. September, findet unter anderem der zweite Durchgang im Fach Klarinette im Carl-Orff-Saal des Münchner Gasteigs statt. Außerdem werden Musiker in den Kategorien Violoncello, Fagott und Schlagzeug bewertet. Ein Live-Stream ist ab dem Semifinale zu sehen.

Seit 1952 findet der Klassik-Wettbewerb des Bayerischen Rundfunks in München statt. Nach Angaben des BR handelt es sich um den weltweit größten Musikwettbewerb. Teilnahmeberechtigt sind Musiker aller Nationen. Das Höchstalter richtet sich nach der Kategorie und liegt zumeist zwischen 29 und 32 Jahren. Zahlreiche Nachwuchsmusiker kommen im Spätsommer nach München, um in einer der jeweils vier Wettbewerbskategorien ihr Können unter Beweis zu stellen. Insgesamt werden 21 Fächer bewertet, die sich jährlich abwechseln. In jeder Sparte stehen für die Sieger Geldpreise zur Verfügung, die Solo-Preisträger erhalten 5.000 bis 10.000 Euro, Ensembles bis zu 25.000 Euro. Seit 2001 werden Kompositionsaufträge an namhafte Komponisten vergeben, die zum Pflichtrepertoire jeder Wettbewerbskategorie gehören.

Alle Informationen über Zeitplan, Programm und Live-Stream zum ARD-Musikwettbewerb 2019 erfahren Sie hier.

ARD-Musikwettbewerb 2019: Zeitplan und Programm

Der Musikwettbewerb startet am Montag, den 2. September, im Münchner Gasteig. Die Fächer werden einzeln bewertet.

Vom 2. bis 11. September ist die Klarinette dran. Hierfür haben sich 59 internationale Musiker angemeldet. So sieht der der Zeitplan für das Fach Klarinette aus:

1. Durchgang vom 2. bis 4. September: 10.00 und 15.30 Uhr Gasteig, Carl-Orff-Saal

2. Durchgang vom 5. und 6. September: 10.00 und 15.30 Uhr Gasteig, Carl-Orff-Saal

Semifinale am 8. September: 16.00 Uhr, Prinzregententheater ( im Live-Stream )

Finale am 11. September: 18.00 Uhr, Herkulessaal der Residenz (im Live-Stream)

Vom 4. bis 13. September ist die Kategorie Violoncello an der Reihe. 54 Musiker stellen sich der Jury. Hier der Zeitplan für das Violoncello:

1. Durchgang vom 04. bis 06. September: 10.00 und 15.30 Uhr Bayerischer Rundfunk, Studio 1

2. Durchgang am 07. und 08. September: 10.00 und 15.30 Uhr, Bayerischer Rundfunk, Studio 1 ( im Live-Stream )

Semifinale am 10. September: 16.00 Uhr, Prinzregententheater ( im Live-Stream )

Finale am 13. September: 18.00 Uhr, Herkulessaal der Residenz (im Live-Stream)

Vom 6. bis 14. September zeigt sich wer der 57 internationalen Teilnehmer der Kategorie Fagott überzeugen kann. Das ist der Zeitplan:

1. Durchgang vom 6. bis 8. September: 10.00 und 15.30 Uhr, Bayerischer Rundfunk, Studio 2

2. Durchgang am 9. und 10. September: 10.00 und 15.30 Uhr, Bayerischer Rundfunk, Studio 2

Semifinale am 12. September: 16.00 Uhr, Prinzregententheater ( im Live-Stream )

Finale am 14. September: 16.00 Uhr, Prinzregententheater (im Live-Stream)

Auch am 6. September beginnt die Instrument-Kategorie Schlagzeug. bis zum 15. September messen sich 20 Schlagzeuger gegeneinander. Der Zeitplan für das Fach Schlagzeug:

1. Durchgang vom 6. bis 8. September: 11.00 und 15.00 Uhr, Hochschule für Musik und Theater München, Großer Konzertsaal

2. Durchgang am 9. und 10. September: 11.00 und 15.00 Uhr, Hochschule für Musik und Theater München, Großer Konzertsaal

Semifinale am 12. September: 12.00 Uhr, Hochschule für Musik und Theater München, Großer Konzertsaal ( im Live-Stream )

Finale am 15. September: 16.00 Uhr, Herkulessaal der Residenz (im Live-Stream)

ARD-Musikwettbewerb 2019: Live-Stream

Fast alle Konzerte des ARD-Musikwettbewerbs in München können in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks im Live-Stream verfolgt werden (siehe Zeitplan). Alle drei Abschlusskonzerte werden außerdem live im Hörfunk auf BR-KLASSIK übertragen.

Am 18., 19. und 20. September finden die Preisträgerkonzerte jeweils um 20 Uhr statt. Diese werden ebenfalls im BR-Stream zu sehen sein. (AZ)

