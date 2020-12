vor 22 Min.

Amazon-Film "I´m Your Woman": Gangsterbraut auf der Flucht

Jean ist in dem spannenden Amazon-Film "I´m Your Woman" keine Femme Fatale, sondern eine unglückliche Hausfrau. Doch dann muss sie sich in Sicherheit bringen.

Von Martin Schwickert

Die Filmgeschichte ist voll von Mobstern, die ihren kriminellen Narzissmus pflegen. Mit „The Irishman“ stellte Martin Scorcese die Verherrlichungspolitik des Genres infrage, indem er sein Mafiaepos aus der Perspektive eines loyalen Handlangers erzählte, der verbittert auf sein verpfuschtes Mörderleben zurückblickte. Nun folgt mit Julia Harts „I’m Your Woman“ ein Film, der eine ganz andere Perspektive einnimmt: die der Gangsterbraut.

Plötzlich ist in "I´m Your Woman" nichts mehr in Ordnung

Jean (Rachel Brosnahan) ist keine coole Femme Fatale, sondern eine unglückliche Hausfrau. „Eddie und Jean haben sich getroffen und ineinander verliebt. Eddie und Jean haben geheiratet und ein Haus gekauft. Eddie und Jean wollten ein Kind und haben keins bekommen. Also küsst Eddie Jean jeden Morgen, verlässt das Haus und Jean ist allein.“ In diesen lakonischen Sätzen fasst Jean ihre Existenz in der vorstädtischen Spießeridylle der 70er Jahre zusammen. Aber dann kommt Eddie nach Hause und statt einem neuen Kleid hat er ihr ein Kind mitgebracht. „Das ist jetzt deins“, sagt er und dass alles in Ordnung sei.

Keine zwei Filmminuten später ist nichts mehr in Ordnung. Ein Komplize Eddies stürmt ins Haus und weist Jean an, ihre Sachen zu packen. Mit dem Kind und einer Tasche voller Geld steigt sie zu Cal (Arinzé Kene) in den Wagen, der sie in Sicherheit bringen soll. Jean wusste, dass ihr Mann sein Geld auf nicht ganz legale Weise verdient, aber mehr auch nicht. Sie wird in ein „Safe House“ verfrachtet, soll mit niemandem reden und ist vollkommen auf sich allein gestellt. Nach wenigen Wochen stößt Cals Ehefrau Teri (Marsha Stephanie Blake) zu ihr, die sich samt Sohn und Vater in Sicherheit bringen muss. Als Cal nicht wie verabredet nachkommt, fahren die beiden Frauen in die Stadt, um ihre Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen.

"I´m Your Woman" ist ein spannender Gangsterfilm

Auf eine Odyssee im permanenten Fluchtmodus schickt Regisseurin Julia Hart ihre Heldin. Die Reise führt zunächst in die Einsamkeit, in der Jean zu sich selbst finden und aus der eigenen Passivität mühsam herausarbeiten muss. Dabei entwickelt Hart in ihrer hoch konzentrierten Erzählung einen stimmigen Rhythmus zwischen plötzlich hereinbrechender Action und besonnenen Ruhemomenten. Rachel Brosnahan, die durch die Amazon-Comedy-Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ bekannt wurde, zeigt ihre schauspielerische Bandbreite und verleiht der Figur überzeugend Konturen. Mit einer klaren Konzeption, atmosphärischer Dichte und exzellenten schauspielerischen Leistungen funktioniert „I’m Your Woman“ als spannender Gangsterfilm und beweist, dass jedes Filmgenre gewinnbringend aus der weiblichen Perspektive erzählt werden kann.

I´m Your Woman: Ab 11. Dezember bei Amazon Prime

