26.09.2020

Auftakt am Staatstheater Augsburg: Menschen in der „Nacht ohne Sterne“

Keiner kann hier raus: Das Ensemble in "Nacht ohne Sterne", der ersten Schauspielpremiere des Staatstheaters Augsburg in der neuen Spielzeit.

Plus Der Spielzeitauftakt in der Brechtbühne ist vor allem für ein Quartett von Schauspielern eine Herausforderung. Unsere Nachtkritik zur "Nacht ohne Sterne".

Von Stefan Dosch

Zwölf Personen zählt Bernhard Studlars Stück „Nacht ohne Sterne“. In der Neuinszenierung des Staatstheaters Augsburg stehen aber nur vier Schauspieler auf der Brechtbühne im Gaswerk. Die Corona-Vorschriften lassen auf der ein Dutzend Meter breiten Spielfläche keine andere Wahl. Eine Herausforderung für alle Beteiligten, vor allem für die Schauspieler, die allesamt Mehrfachrollen zu bewältigen haben.

Das Stück des Wiener Autors Studlar entwirft eine dystopische Welt, wie sie überall, doch gerade in den Industrienationen angesiedelt sein könnte. Hier leben Individuen, denen der große Sinnzusammenhang abhanden gekommen ist, die aber gleichwohl von Erlösungssehnsucht getrieben sind, ein Zwiespalt, der sich immer wieder Bahn bricht in Aggression. Es sind Menschen wie du und ich, eine Mutter, ein Vater, eine Kindergärtnerin, ein Barmann … – und ein alter Bekannter, der Tod, ist auch dabei.

Nicht jede Szene in "Nacht ohne Sterne" gelingt

Regisseur Sebastian Schug zwängt die vier Darsteller in nach vorne offene Boxen (Bühne: Jan Freese), ein schlagendes Bild nicht nur für die innere Abkapselung, sondern listigerweise zugleich eine Corona-Schutzummantelung. In paarweise wechselnden Begegnungen – wegen des Eingeschlossenseins sind es eher Dialoge – entfaltet sich in knappen Szenen die jeweils ganz individuelle Unbehaustheit der Figuren. Mal mehr, mal weniger eindrücklich, was hier wie dort zunächst am Stück liegt: Manch reibungsintensives Zusammentreffen ist scharf beobachtet; anderswo, vor allem gegen Ende des Stücks, drückt Studlar dagegen allzu heftig auf die Bedeutungstube. Und auch nicht in jeder der Mehrfachrollen fühlt sich das Schauspieler-Quartett gleichermaßen zuhause.

Trotzdem überwiegen bei Natalie Hünig und Nadine Quittner, Pascal Riedel und Thomas Prazak die konturscharf gezeichneten Porträts, die in der Summe das eindrückliches Mosaik einer sich in Auflösung befindlichen Gesellschaft – einer „Nacht ohne Sterne“ – ergeben. Zum Spielzeitauftakt also eine lohnenswerte Schauspielproduktion, die am Premierenabend vorschriftsbedingt nur von 50 Besuchern applaudiert werden konnte.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen