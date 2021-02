vor 32 Min.

Auftritt von Trump-Anwalt Giuliani vor Landschaftsgärtnerei wird verfilmt

Die Pressekonferenz der Republikaner vor dem "Four Seasons Total Landscaping" in Philadelphia war großes Kino - nun wird das ganze Debakel verfilmt.

Von Stefanie Wirsching

Philadelphia ist eine geschichtsträchtige Stadt. Zu den berühmtesten Gebäuden zählt die Independence Hall, so etwas wie der Geburtsort Amerikas. 1776 wurde hier die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. In der Landschaftsgärtnerei „Four Seasons Total Landscaping“, gelegen im Industriegebiet zwischen Sexshop und Krematorium, geschah bislang nicht annähernd so wichtiges, dennoch ist der Ort seit November eine der größten Touristenattraktionen der Stadt.

Trumps Anwalt Rudy Giuliani. Bild: Jacquelyn Marti, dpa

Da nämlich rief Trump-Anwalt Rudy Giuliani auf eben jenem Parkplatz die Presse zusammen und faselte dann vor einem notdürftig mit Trump-Plakaten zugeklebten Garagentor etwas von Wahlbetrug. Das ganze wirkte so dilettantisch und komisch, dass man vor lauter Lachen schon wieder Mitleid bekam. Großes Kino, wenn auch nicht so geplant.

War es ein Versehen von Donald Trump?

Die Gärtnerei verkauft seitdem lustige Merchandising-Produkte, nun wird ihr Ruhm weiter wachsen. Das PR-Debakel wird verfilmt, Regie führt Christopher Stoudt, Produzenten sind die Oscar-Gewinner Glen Zipper und Sean Stuart. Es handelt sich nicht, wie man leicht annehmen könnte, um eine Komödie, sondern um eine Dokumentation, in der auch die Frage geklärt werden soll: War es nun ein Versehen und Donald Trump wollte, wie ein Twitter-Tweet vermuten ließ, ins Hotel Four Seasons einladen, oder war alles so geplant? Regisseur Stoudt möchte den Film unpolitisch halten, er ist der Trump-Truppe dankbar: „Nach so einem harten Jahr brauchten wir alle einen Moment zum Lachen.“ Merke: Auch so entsteht manchmal Geschichte!

