Augsburger Feiertag

vor 35 Min.

Das Friedensfest hat historische, aber auch zeitgeschichtliche Bedeutung

Plus Am Sonntag feiert Augsburg wieder das Andenken an das Ende des 30-Jährigen Krieges – ein einzigartiger Feiertag. Seit jeher träumt die Menschheit von einem Leben in Frieden. Hat es bereits begonnen?

Von Richard Mayr

Die Tradition des Augsburger Friedensfests ist groß. Vor 371 Jahren wurde es erstmals gefeiert – als Reaktion der evangelischen Stadtbevölkerung auf den Westfälischen Frieden, der den 30-Jährigen Krieg beendete. Fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 1950, wurde das Hohe Friedensfest in Augsburg ein gesetzlicher, auf die Stadt begrenzter Feiertag, einzigartig in Deutschland, jährlich am 8. August begangen, 2021 also an diesem Wochenende.

